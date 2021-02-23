Не тільки Маргарет Тетчер: актриса Джилліан Андерсон зіграє впливову політичну постать

Після неперевершеного перевтілення в Маргарет Тетчер актриса Джилліан Андерсон отримала запрошення у ще один історичний проєкт. Красуня перевтілиться в Елеонор Рузвельт у новому серіалі.

Відомо, що компанія Showtime візьметься за екранізацію серіалу "Перші леді". І тут Джилліан Андерсон знов зіграє ключову постать – дружину американського президента Франкліна Делано Рузвельта.

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Серіал стане своєрідною антологією, в якій переосмислять історію США. Всі події у Білому домі покажуть завдяки неперевершеним першим леді, які інколи здаються не такими впливовими персонами в політиці.

Зйомки "Перших леді" розпочнуться до кінця 2021 року. Відтак автори проєкту вже затвердили акторський склад серіалу, який викликає тільки захват. Головні ролі в серіалі отримали:

Джилліан Андерсон – Елеонора Рузвельт

Віола Девіс – Мішель Обама

Мішель Пфайффер – Бетті Форд

"Джилліан Андерсон – актриса з дивовижним діапазоном і видатним талантом. Вона – бездоганний вибір, щоб доповнити це потужне тріо актрис, яке перевтілиться в культових жінок", – розповів представник кінокомпанії.



Джилліан Андерсон зіграє Елеонору Рузвельт / Фото Deadline

Джилліан Андерсон в "Короні"

Не дивно, що кіновиробники віддали саме Джилліан Андерсон головну роль у серіалі "Перші леді". Ця актриса нещодавно довела, що грати сильних жінок в політиці вона може неперевершено. Мова йде про 4 сезон "Корони", який презентували наприкінці 2020 року. Андерсон неперевершено перевтілилась в Маргарет Тетчер, передавши непохитність "залізної леді" навіть у спілкуванні з королевою.

Стрічка отримала шалену популярність, а її актори – номінації на престижні премії. Наразі Джилліан Андерсон претендує на Золотий глобус. Церемонія вручення премії відбудеться вже 28 лютого, відтак за кілька днів стане відомо, чи стане ця неперевершена актриса лауреатом престижної відзнаки.

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