Цей американський вестерн-мінісеріал створений талановитим сценаристом і продюсером Марком Л. Смітом і вже встиг завоювати увагу глядачів. Прем'єра серіалу відбулася 9 січня 2025 року на Netflix, і він обіцяє стати справжнім відкриттям для шанувальників жанру вестерн.

Радимо 3 високорейтингові детективи, які майже ніхто не зміг розгадати до останніх хвилин

Чому варто подивитись мінісеріал "Первісна Америка"

"Первісна Америка" – це ідеальний варіант для перегляду на вихідних, який точно сподобається фанатам фільму "Легенда Г'ю Гласса". Цей серіал в жанрі вестерн захоплює з першої хвилини та тримає в напрузі до самого кінця. Якісно поставлений, цікавий і драматичний, він перенесе вас у світ дикого заходу, де боротьба за виживання, честь і території – це питання життя і смерті.



Перегляд цього серіалу стає справжнім випробуванням для нервів: він настільки захопливий, що ви буквально не зможете відірватися від екрана. Тому будьте готові виділити приблизно 6 годин, щоб повністю поринути в атмосферу того часу. А навіть якщо ви не готові до такого марафону, після першої серії ви точно не зможете зупинитися – адже серіал буде тримати вас у своїй владі до самого фіналу.



Серіал "Первісна Америка" / Кадр із серіалу

За сюжетом серіалу "Первісна Америка" від Netflix, події розгортаються в період освоєння західних територій Америки, коли країна ще тільки намагалася укріпити свої кордони та розширити володіння. Проте замість мирного заселення та розвитку, ці території стали ареною запеклих конфліктів між різними культурами, віросповіданнями та спільнотами. Одні мріяли про нові незалежні землі, сподіваючись на краще життя, інші прагнули приєднати ці землі до США, не звертаючи уваги на корінних жителів, які не бажали бачити чужинців на своїх святих територіях.

"Первісна Америка": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі історії – жінка, на ім'я Сара, яка разом зі своїм сином опиняється в складній ситуації та змушена приєднатися до групи бродячих мормонів, шукаючи захисту і надії на краще майбутнє. Однак їхня мандрівка виявляється набагато небезпечнішою, ніж вони могли уявити. Незабаром вони потрапляють у смертельну пастку, де їм доведеться боротися за виживання. Мормони стикаються з аборигенами, які захищають свою землю від вторгнення чужинців, і між ними розгортається кривава битва за право володіти землею, на якій вони живуть з давніх часів.