Warner Bros може створити серіал про Гаррі Поттера: перші деталі

ЗМІ дізналися, що компанія Warner Bros намагається укласти угоду щодо створення нового серіалу за мотивами книг про Гаррі Поттера. Ймовірно, директори вже домовляються з Джоан Роулінг.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Раніше пропагандисти заявили, що планують зняти в Росії "відповідь" фільму "Гаррі Поттер".

Цікаво Зірка Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вперше стане батьком

Над угодою працюють головний виконавчий директор компанії Девід Заслав і керівник HBO Кейсі Блойс, але остаточної домовленості поки немає.

Перші деталі щодо майбутнього серіалу

За попередньою інформацією, сюжет кожного сезону буде заснований на одній книзі про Гаррі Поттера від Джоан Роулінг. Вихід серій можуть розтягнутися на роки.

Компанія очікує, що серіал може стати основним елементом нової стратегії, про яку поки не повідомляють.

Планується, що в серіалі сюжет відкриється для глядача по-новому. Адже раніше саме Warner Bros відзняв відомі фільми за мотивами книг Роулінг про Гаррі Поттера, але в них були опущені деякі деталі, адже фільм коротший, ніж книга.

Додамо, що співпрацюючи з Avalanche Software, компанія Warner Bros у лютому опублікувала довгоочікувану рольову гру Hogwarts Legacy, засновану на світі Поттера.

Але найбільший вплив на все суспільство справили самі книги та сім фільмів. Так, за 25 років серія книг розійшлася тиражем у 600 мільйонів примірників 85 мовами, ставши бестселером усіх часів. Водночас вісім фільмів, знятих на основі сюжету книг, зібрали світові продажі квитків на понад 7,7 мільярда доларів.

До слова, у жовтні 2022 року стало відомо, що відомий актор Деніел Редкліфф продав свою квартиру на Мангеттені. Як свідчать місцеві реєстри, вартість угоди склала 5,3 мільйона доларів.