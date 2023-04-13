HBO зніме епічний серіал про Гаррі Поттера: виходитиме упродовж 10 років – деталі

Під час презентації Warner Bros. Discovery для преси HBO офіційно анонсував серіал про Гаррі Поттера за мотивами книг Джоан Роулінг. Письменниця стане виконавчою продюсеркою проєкту.

На глядачів чекатиме чимало сезонів упродовж 10 років, які базуватимуться на кожній з книг франшизи. Також у ньому буде оновлений акторський склад.

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HBO зніме серіал про Гаррі Поттера

Новини про шоу, засноване на мегахіті серії книг Джоан Роулінг, вперше просочилися 3 квітня, але тепер подробиці офіційно підтвердилися.

Ми раді дати глядачам можливість відкрити для себе Гоґвортс зовсім по-новому. Гаррі Поттер – це культурний феномен, і очевидно, що існує така стійка любов і жага до чарівного світу. У партнерстві з Warner Bros. Television і Дж. К. Роулінг ця нова серія Max Original зануриться в кожну з культових книг, якими шанувальники продовжували насолоджуватися протягом усіх цих років,

— повідомив голова та генеральний директор HBO Max Content Кейсі Блойс.

Серіал про Гаррі Поттер: дивіться тизер

Нагадаємо, перша книжка "Гаррі Поттер і філософський камінь" була опублікована в 1997 році, а остання "Гаррі Поттер і реліквії смерті" – у 2007 році. Перший фільм за мотивами книги вийшов у 2001 році, з Деніелом Редкліффом у головній ролі як Гаррі Поттером, Рупертом Грінтом як Рональдом та Еммою Вотсон як Герміоною. Останній фільм про Гаррі Поттера був випущений у 2011 році.