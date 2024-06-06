Зворушує до сліз: новий український серіал, який став народним улюбленцем

27 квітня о 19:00 відбулася прем'єра 4-серійної драми "Продовження роду". Серіал розповідає історію чотирьох жінок, які опинилися в пологовому будинку під час повномасштабного вторгнення.

Якщо ви досі не обрали собі стрічку на вечір, "Продовження роду" стане найкращим варіантом. У матеріалі Кіно 24 читайте, про що сюжет та чому серіал вартує вашого перегляду.

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Про що серіал "Продовження роду"

За сюжетом, чотири жінки опиняються в заміському пологовому будинку, який розташований безпосередньо на лінії фронту та перебуває під постійним ворожим обстрілом. Кожна з них має свою унікальну історію, сповнену труднощів і особистих випробувань, які вони пережили до моменту, коли вирішили народити дитину.

Для кожної з цих жінок рішення стати матір'ю було непростим і приймалося в умовах серйозних особистих дилем та внутрішніх конфліктів.

"Продовження роду": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тепер, опинившись у таких важких умовах, вони змушені боротися не лише за власне виживання, але й за життя своїх ще ненароджених дітей. Їм доводиться шукати в собі сили та мужність, щоб витримати всі випробування, з якими вони стикаються, та забезпечити своїм дітям можливість народитися у цей небезпечний час.

Це історія про незламність духу, материнську любов та надію на краще майбутнє навіть у найтемніші моменти їхнього життя.

Як глядачі реагують на стрічку

Українці в захваті від серіалу. Ось, що вони пишуть про стрічку:

"Не повірите, але війна змінила мій світогляд. Раніше дивилась тільки закордонні, інколи російські серіали. А тепер вони мені не цікаві. Яке хороше наше українське кіно!"

"Завжди думала, що Олексій Зубков – російський актор. І як я могла помилитися і вважати цього українського красеня рашистом?! Наші актори – це супер таланти"

"Я теж з Херсону. Дуже боляче дивитись про перші часи війни. Відчуваю цей страх і біль"

"Моя улюблена актриса – Олеся Жураківська. А взагалі, тут всі актори хороші"

"Люблю Ларису Руснак. Чудова актриса, бачила її й в театрі, і завжди якісна гра. Радію, що вона знімається в цьому серіалі"

"Чудовий серіал! Додивилася, повернулася на 1 серію, щоб залишити відгук!"

"Серіал такий захопливий, що я не могла відірватися від перегляду. Ідеальна комбінація сюжету, акторської гри та напруження"

У цього серіалу уже неймовірно велика кількість прихильників. Годі гаяти часу, дивіться хороше українське кіно та знайомтесь із цікавими сюжетами, які беруть свій початок із реального життя.