Прем'єра 3 сезону "І просто так": коли й де дивитися нові епізоди серіалу

Відбулася прем'єра третього сезону "І просто так...", сиквелу серіалу "Секс і місто". За словами шоуранера Майкла Патріка Кінга, продовження історії – про те, що потрібно "підкорятися тому, що підкидає тобі життя".

Керрі Бредшоу повертається на вулиці Мангеттену. Після того, як Ейдан запропонував взяти паузу у їхніх відновлених стосунків на п'ять років, вона запитує себе, чого насправді хоче, пише Кіно 24 з посиланням на Elle.

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Прем'єра третього сезону "І просто так…"

У третьому сезоні "І просто так…" глядачі не побачать небінарного персонажа Че, якого зіграла Сара Рамірес, та доктора Нію Воллес, роль якої виконала Карен Піттман. Однак більше уваги приділятиметься п'ятьом головним героїням: Керрі Бредшоу (Сара Джесіка Паркер), Міранді Гоббс (Синтія Ніксон), Шарлотті Йорк (Крістін Девіс), Лізі Тодд Векслі (Ніколь Арі Паркер) та Сімі Патель (Саріта Чоудхурі). Також будуть запрошені зірки.

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Скільки епізодів та коли виходитимуть

Третій сезон складається з 12 епізодів (у першому сезоні їх було 10, а в другому – 11), кожен з яких триває близько години. Нові епізоди виходитимуть щотижня у четвер на HBO Max:

1 епізод – 29 травня

– 29 травня 2 епізод – 5 червня

– 5 червня 3 епізод – 12 червня

– 12 червня 4 епізод – 19 червня

– 19 червня 5 епізод – 26 червня

– 26 червня 6 епізод – 3 липня

– 3 липня 7 епізод – 10 липня

– 10 липня 8 епізод – 17 липня

– 17 липня 9 епізод – 24 липня

– 24 липня 10 епізод – 31 липня

– 31 липня 11 епізод – 7 серпня

– 7 серпня 12 епізод – 14 серпня

Нагадаємо, раніше телеканал HBO оголосив акторів, які зіграють Гаррі, Рона та Герміону в новому серіалі. "Золоте тріо" втілять Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Алістер Стаут.