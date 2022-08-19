"Слуга народу" в Польщі: з’явилися перші кадри зі зйомок – хто зіграв Зеленського

У Польщі покажуть рімейк на український серіал "Слуга народу" із Зеленським в головній ролі. Хто зіграв президента і дивіться перші кадри зі зйомок нижче.

Головну роль у польському рімейку зіграв відомий театральний актор – Марцін Гицнар. Ігнацій Конєчний – його персонаж у серіалі.

Читайте також "Нависає загроза війни": показали фінальний тизер "Дому Дракона" – чого чекати від серіалу

Польський рімейк "Слуги народу" Sługa Narodu – сюжет і перші кадри

Український серіал "Слуга народу" розповідає історію вчителя історії Василя Голобородька, який випадково стає президентом країни та змушений боротися з армією корумпованих чиновників та олігархів. Головну роль виконав чинний зараз президент Володимир Зеленський. Серіал був настільки популярний, що мав три сезони та повнометражну версію, а Володимир Зеленський став справжньою зіркою.

За чотири роки після прем'єри фантастика стала реальністю. 2019 року Зеленський балотувався на виборах, які виграв і зрештою став президентом України. Сьогодні він на перших шпальтах іноземних ЗМІ як лідер, що захищає свою країну від ворога.

У польській версії головного героя звуть Ігнатій. Він 36-річний розлучений чоловік, який живе зі своїми батьками, сестрою та племінницею. Він інтелектуал, улюблений вчитель у школі і захоплюється колишнім Прем’єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем. Коли стає президентом, то відмовляється від усіх привілеїв та зручностей, і продовжує їздити на роботу велосипедом.

Sługa Narodu – комедія, яка відзеркалює універсальну історію, яка може трапитися у будь-якій країні світу, бо механізми всюди одинакові,

– каже продюсер проєкту Окіл Хамідов.

Крім того, за його словами, комедія зображає мрію людей про те, щоб державою керувала звичайна, порядна людина.

Польський рімейк "Слуги народу" / Фото Świat Seriali

. У зв’язку з війною в Україні та великою увагою до лідера країни Володимира Зеленського, права на шоу купують ще більше мовників у всьому світі. Нещодавно також Netflix повернув на свою платформу український серіал. І всього за кілька днів шоу посіло друге місце серед найпопулярніших у країні.