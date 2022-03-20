Серіал "Слуга народу" посів друге місце у рейтингу шоу на Netflix

Нещодавно Netflix повернув на платформу у США український серіал студії "Квартал 95" – "Слуга народу". Всього за кілька днів шоу посіло друге місце серед найпопулярніших у країні.

Наразі на першому місці досі тримається мегапопулярний серіал "Вигадана Анна", однак "Слуга народу" має усі шанси здолати і його за популярністю.

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Ви просили – він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який зненацька стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним,

– мовиться у твітері Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на трансляцію серіалу "Слуга народу" ще у 2016 році.



"Слуга народу" повернув популярність на фоні війни в Україні / Фото Netflix

Чому популярність шоу різко зросла

, популярний агрегатор Metacritic вніс шоу у список "Вибір редакції" з рейтингом у 87 пунктів. У розділі "Актуальні телешоу" серіал про Зеленського зараз посідає 11 сходинку і конкурує за потрапляння в десятку.

Після нападу Росії на Україну у медіакомпаній з усього світу підвищився інтерес до комедійного серіалу "Слуга народу". За словами представника дистриб’ютора шоу Eccho Rights, продажі ліцензії на показ серіалу стрімко виросли за останні декілька днів. Попит на нього значно підвищився відтоді, як "Зеленський став обличчям нації, яка потерпає від атак з боку Росії", пояснив він Bloomberg.

Нагадаємо, що Netflix тимчасово припинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну.