Український серіал "Спіймати Кайдаша" з’явиться на Netflix: дата виходу

Серіал "Спіймати Кайдаша" за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я", вийде на Netflix 29 березня. Про що розповідає серіал і чому його варто дивитися – читайте далі.

Серіал "Спіймати Кайдаша" став одним з найпопулярніших в Україні. Він є адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

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Серіал "Спіймати Кайдаша" з’явиться на Netflix

Зауважте, з минулої весни Netflix активно почав додавати на платформу український контент. Доступний він переважно на території України. Окрім "Спіймати Кайдаша", там можна переглянути 21 український проєкт. Серед них:

"Мої думки тихі";

"Я працюю на цвинтарі";

"Віддана";

"Носоріг";

"Слуга народу";

"Скажене весілля";

"Поводир";

"Максим Оса та золото Песиголовця" та інші.

Всього за 12 епізодів серіалу "Спіймати Кайдаша", актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Антоніна Хижняк зуміли підкорити серця тисяч українців. Однак вони більше відомі глядачам, як Омелько, Марія, Карпо, Лаврін і Мотря.

Чи буде другий сезон? Тарас Цимбалюк зізнався, що раніше відповідь зводилась до практично чіткого "Ні", але зараз каже, що все може бути.

Звичайно, хочеться вірити у продовження такого народного, нашого українського серіалу! Дякуємо за любов до "Кайдашів"!

– написав актор.

Хто ще не бачив – рекомендуємо до перегляду, зокрема не пропустіть прем’єри на Netflix 29 березня. Це допоможе також розслабитися і хоч на трохи відірватися від новин про війну.

"Спіймати Кайдаша": дивіться першу серію серіалу

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Як відреагували на серіал українські режисери

Ірина Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин"): "Воно якесь дуже смачне, це так несподівано приємне. Сучасне українське село таке справжнє і знайоме: все дихає, все пізнаю і, головне, відчуваю авторський погляд, у якому багато любові. Сценарій, діалоги – це любов, так. Герої – живі й об'ємні, вони говорять так, що їх хочеться слухати, протагоністів, цікаво спостерігати, вони саме такі – неправильні, кривенькі, веселі та злі, сентиментальні й жорсткі водночас".

Наріман Алієв ("Додому"): "Велика шана всім, хто долучився до створення. Отримав велике задоволення від перегляду. Особливо приємно, що дивиться вся країна, бо воно того варте".

Більше реакцій українців на "Спіймати Кайдаша":