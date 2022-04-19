Серіал "Спіймати Кайдаша" знову показують по телебаченню: де і чи варто дивитися

Український серіал "Спіймати Кайдаша" повернувся на телебачення. Сучасна колоритна картина "Кайдашевої сім’ї" вразила чимало українців. Чому варто дивитися серіал і де – читайте на Кіно 24.

Актор Тарас Цимбалюк, який фактурно зіграв у серіалі головну роль Карпа Кайдаша, повідомив в інстаграмі, що серіал знову можна дивитися з понеділка по четвер о 20:15 годині на каналі СТБ. Він запросив українців до повторного перегляду, передає 24 канал.

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"Спіймати Кайдаша" повернувся на екрани: про що стрічка

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з 20 століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

Всього за 12 епізодів актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Антоніна Хижняк зуміли підкорити серця тисяч українців. Однак вони більше відомі глядачам, як Омелько, Марія, Карпо, Лаврін і Мотря.

Хто ще не бачив – рекомендуємо до перегляду, це допоможе також розслабитися і хоч на трохи відірватися від новин про війну.

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Як відреагували на серіал українські режисери

Ірина Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин"): "Воно якесь дуже смачне, це так несподівано приємне. Сучасне українське село таке справжнє і знайоме: все дихає, все пізнаю і, головне, відчуваю авторський погляд, у якому багато любові. Сценарій, діалоги – це любов, так. Герої – живі й об'ємні, вони говорять так, що їх хочеться слухати, протагоністів, цікаво спостерігати, вони саме такі – неправильні, кривенькі, веселі та злі, сентиментальні й жорсткі водночас".

Наріман Алієв ("Додому"): "Велика шана всім, хто долучився до створення. Отримав велике задоволення від перегляду. Особливо приємно, що дивиться вся країна, бо воно того варте".

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