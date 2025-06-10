Шикарний детективний трилер на Netflix, який можна подивитись всього за вечір

Прем'єра серіалу "Ставка" відбулась у травні 2025 року. А станом на сьогодні ця кіноісторія є однією із найпопулярніших серед українських глядачів.

Канадська стрічка на Netflix налічує всього 10 епізодів, тому ви легко зможете переглянути її за один вечір. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, хто втілив головні ролі та про що сюжет серіалу.

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Сюжет, трейлер та головні ролі: що відомо про серіал "Ставка" від Netflix

Якщо мелодрами та банальні комедії не викликають у вас бажаних емоцій, то для перегляду варто обирати кримінальні драми та детективні трилери, які нікого не залишають байдужими. Саме такою є стрічка "Ставка", яка стала однією із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix.

Головні ролі у серіалі зіграли Міку Мартіно, Айо Соланке, Клара Александрова, Гантер Кардінал, Ів Едвардс, Емма Елль Патерсон.

Дія цього канадського серіалу відбувається в елітній школі-інтернаті. Це місце, де книжки та конспекти зовсім не в пріоритеті в учнів, адже тут вони не вчаться, а грають. А влада належить не вчителям та директору, а учням, які роблять ставки в таємних клубах. Є правила – хто виграє той і командує усіма. Та в один момент усе змінюється.

"Ставка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Несподівано з Японії приїжджає дівчина, на ім'я Юмеко – загадкова незнайомка, яка одразу зацікавила усіх інших школярів. Новенька виявилась дуже талановитою в азартних іграх, це одразу перевернуло увагу всіх, хто був найсильнішим та найвпливовішим у школі.

Щоправда, Йомеко не така вже і проста, як здається. Адже вона приїхала сюди не просто навчатися чи робити ставки, а здійснити справжню помсту.

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