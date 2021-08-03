Amazon показала неймовірний перший кадр із серіалу "Володар перснів" і оголосила дату прем’єри

Хороша новина для всіх прихильників трилогії "Володар перснів" – приквел стрічки таки відбудеться і нам вже відомо дату прем’єри – 2 вересня 2022 року. В мережі опублікували також перший кадр з картини, на якому зображені захід сонця і дивовижна ельфійська природа.

Серіал "Володар перснів" – це розповідь про Фродо і Більбо, розповідатиме про другу епоху, яка тривала три з половиною тисячі років.

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Відомо, що Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу. У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів. Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Мак-Кей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона.

Ми дуже раді запросити нашу аудиторію в подорож Середзем’ям! Наші талановиті продюсери, актори невпинно працювали в Новій Зеландії, щоб втілити в життя приголомшливу картину,

– Дженніфер Салке, керівниця Amazon.

Акторський склад

Джозеф Моул;

Маркелла Кавено;

Ема Горват;

Чарлі Вікерс;

Деніел Вейман;

Ісмаель Крус Кордова;

Морфідд Кларк;

Назанін Боніаді;

Овейн Артур;

Софія Номвете;

Меґан Річардс;

Ділан Сміт;

Том Бадж;

Тайро Магафідін;

Морфідд Кларк та інші.

Вперше про проєкт в Голлівуді заговорили ще 4 листопада 2017 року. Тоді ж компанія Amazon вела переговори з концерном Warner Bros. Раніше роман Толкіна екранізував режисер Пітер Джексон. Вже 14 липня студія офіційно оголосила, що купила права на телевізійну адаптацію книги "Володар кілець" британського письменника Джона Рональда Руела Толкіна.

"Володар кілець" – культурний феномен, який захопив уяву поколінь шанувальників через книги і кіноекрани. У команди Amazon Studios виняткові ідеї – перенести на екран раніше недосліджені історії за мотивами оригінальних творів Джона Толкіна,

– йшлось в першій офіційній заяві Amazon.