За мотивами франшизи "Гаррі Поттер" знімуть серіал, – ЗМІ

Представники HBO Max планують відзняти серіал за мотивами культової франшизи "Гаррі Поттер". Поки офіційного підтвердження немає, однак інсайдери західних ЗМІ наголошують, що автори проєкту шукають сценаристів у Голлівуді.

Джерело: The Hollywood Reporter

За словами джерела видання, в HBO Max і Warner Bros. провели внутрішні перемовини щодо запуску проєкту. Після цього у Голлівуді розпочались кастинги сценаристів, які й створять сюжет за мотивами "Гаррі Поттера". Наразі ведуться перемовини з кількома авторами, які готові взятись за цю роботу.

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Водночас представники HBO Max і Warner Bros. не поспішають підтверджувати чи спростовувати інформацію про майбутній серіал. У коментарі The Hollywood Reporter вони наголосили, що поки серіалу за мотивами "Гаррі Поттера" немає на стрімінговій платформі.

Відомо, що за традиціями Голлівуду про зйомки починають говорити після того, як підписаний контракт на створення проєкту та знайдені актори на головні ролі. Тільки тоді преса отримує офіційне підтвердження про заплановані зйомки.

Що відомо про серіал "Гаррі Поттер"

Це не дивно, що саме за мотивами "Гаррі Поттера" зніматимуть серіал, адже ця франшиза є однією з найпопулярніших у колекції Warner Bros. Серію книг письменниці Джоан Роулінг екранізували у 8 стрічках, кожна з яких мала шалену популярність у світі. Окрім цього, Warner Bros. запустив фільми "Фантастичні звірі", які також увійшли у кіновсесвіт "Гаррі Поттера".

Про що ж буде новий серіал, прихильникам франшизи доводиться поки тільки уявляти.