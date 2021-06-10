Полювання за золотом триватиме: Netflix покаже другий сезон детективного серіалу Outer Banks

На своїй ютуб-сторінці Netflix опублікував трейлер до другого сезону захопливого детективного серіалу "Зовнішні мілини". Прем’єра продовження відбудеться 30 липня 2021 року.

Що відомо про другий сезон серіалу "Зовнішні мілини"

Кримінальний бойовик за участю Чейза Стоукса, Мейделін Кляйн і Бейлі Медісон вперше з'явився на Netflix в середині квітня 2020 року.

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Всього було випущено десять епізодів і тепер вся увага зосереджена на другому сезоні.

Цікаво, інформація про продовження серіалу з’явилася відразу після виходу першої частини у 2020 році. І це було відчутно після перегляду стрічки, вони виглядала не завершеною.

Незабаром після цього було опублікавано відео, в якому всі учасники висловили своє хвилювання щодо другого сезону.

14 травня 2021 року Netflix представив декілька фотографій щодо нового сезону, а також випустив "літній" відео 2021 року.

Акторський склад другого сезону серіалу "Зовнішні мілини"

Очікується, що всі зірки першого сезону знову зіграють свої ролі в наступних епізодах:

Чейз Стоукс;

Мейделін Кляйн;

Бейлі Медісон.

В середині квітня 2021 року підтвердили, що Карласія Грант приєднається до другого сезону. Вона зіграє Клео, яку описують так: "Клео – дівчина з Нассау, упевнена і безстрашна".

Нові актори, які зіграють в другому сезоні:

Нік Лоуренс;

Шейн Міклетт;

Елізабет Мітчелл.



Скриншот з інстаграму Елізабет Мітчелл / Фото Інстаграм Елізабет Мітчелл

Так рада приєднатися до цього шоу! Чудовий талановитий склад. Неймовірна команда. Зйомки в раю і персонаж, якого я не можу дочекатися,

– написала Елізабет Мітчелл в своєму Інстаграм.

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Чого чекати від другого сезону "Зовнішні мілини"

Протягом всієї серії ми стежимо за групою підлітків, які використовують карту скарбів, яка, мабуть, показує, де заховано золото на 400 мільйонів доларів, що затонуло разом з торговим кораблем. Неймовірна подорож до корабля, побачивши який – виникає ще більше питань – а де ж золото?



Кадр з фільму Outer Banks / Фото Kinorium

У розмові з Netflix Life Чейз Стоукс заінтригував сюжетом другого сезону:

"Те, що точно я можу сказати, це те, що у цьому сезоні всі дуже старанно працювали. Вистави стали більш тонкими, а сюжет загостреним. Я думаю, що це історія, яка дійсно знайде відгук серед людей. Я так пишаюся акторами та знімальною групою в цьому сезоні. Можу сказати, що це буде ще одна дика поїздка. Знаєте, Outer Banks не розчарує. Я думаю, люди дійсно будуть раді побачити другий сезон", – запевнив актор.

Продюсер стрічки продовжив: "Безумовно, будуть нові загадки і нові ідеї. Все це відбувається за мотивами однієї і тієї ж історії, але вона розгалужується за напрямками, які, сподіваюся, публіка не очікує".

"Зовнішні мілини" 2021: офіційний трейлер другого сезону