5 нових серіалів з високим рейтингом, які вже вийшли онлайн

Наближаються прохолодні осінні вихідні, коли є бажання лише приготувати смачне какао й не виходити з дому. Для ідеального проведення часу рекомендуємо насолодитися переглядом захопливих серіалів, які вже завоювали серця багатьох кіноманів.

У добірці від 24 Каналу дізнайтеся більше про детектив з Омаром Сі "Люпен", а також захопливий мінісеріал "Асока" з участю актриси українського походження Іванни Сахно. Бажаємо вам приємного перегляду!

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"Ван піс" / One Piece

Рейтинг IMDb: 8.4

Рік: 2023

Жанр: драма, комедія, фентезі, бойовик, пригоди

Країни: США, Японія, ПАР, Велика Британія

Де дивитися: Netflix, UASerials

Актори: Іньякі Годой, Емілі Радд, Макеню, Вінсент Ріган, Морган Девіс та інші

Екранізація відомої манги. Юний морський розбійник Монкі Ді Луффі, який завжди вдягає солом'яний капелюх, разом із різноплановою своєю командою вирушає в епічну подорож у пошуках скарбів.

"Ван піс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Покоління "V" / Gen V

Рейтинг IMDb: 8,2

Рік: 2023

Жанр: фантастика, драма, комедія, бойовик, пригоди

Країна: США

Де дивитися: Amazon, UASerials

Актори: Джаз Сінклер, Ченс Пердомо, Ліззі Бродвей, Медді Філліпс та інші

Молоді американські супергерої здобувають освіту в особливому коледжі, який належить компанії Vought. У їхньому організмі бушують гормони, що підштовхують їх до перевірки своїх фізичних та моральних меж, борючись один з одним за отримання найкращих контрактів у цікавих містах.

"Покоління "V": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Таємниця бункера" / Silo

Рейтинг IMDb: 8,1

Рік: 2023

Жанр: фантастика, драма

Країна: США

Де дивитися: Apple TV+, UASerials

Актори: Ребекка Фергюсон, Ієн Глен, Вілл Петтон, Фердинанд Кінгслі та інші

Події цього серіалу розгортаються через кілька років після перемоги повстанців над Галактичною Імперією. Джедай Асока Тано, колишній падаван Енакіна Скайвокера, вирушає в пошуках зниклого військового стратега, гранд-адмірала Трауна, з метою завадити йому об'єднати залишки Імперії та запобігти новому конфлікту. Для цього Асока об'єднує зусилля зі своїми колишніми товаришами із команди "Привид".

"Таємниця бункера": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Асока" / Ahsoka

Рейтинг IMDb: 8,0

Рік: 2023

Жанр: фантастика, драма, фентезі, бойовик, пригоди

Країна: США

Де дивитися: Disney, UASerials

Актори: Розаріо Доусон, Наташа Лю Бордіццо, Вес Четем, Мері Елізабет Вінстед та інші

Асока Тано – джедайка та колишня учениця Енакіна Скайуокера. Її місією є відстеження адмірала Трауна з метою відшукати зниклого джедая Езру Бріджера.

"Асока": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Люпен" / Lupin

Рейтинг IMDb: 7,5

Роки: 2023 (3 частина)

Жанр: драма, детектив, кримінал, бойовик

Країна: США

Де дивитися: Netflix, UASerials

Актори: Омар Сі, Вінсент Лондез, Антуан Гуї, Суф'ян Герраб та інші

Ассан Діоп, відомий під прізвищем "Люпен", є винахідливим злодієм, який завдяки своїм унікальним здібностям та таланту вдається виконувати складні крадіжки та обходити навіть найсучасніші системи безпеки та поліцію. Серіал поєднує в собі елементи комедії, бойовика, драми й романтики, що робить його захопливим для різних категорій глядачів. Безперечні позитивні відгуки отримав як за акторську гру, так і за сценарій, зйомки та візуальні ефекти.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу