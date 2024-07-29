12 найновіших і найкращих серіалів 2024 року, які має побачити кожен кіноман

У першій половині цього року ми вже стали свідками багатьох яскравих серіалів. Одним з них є вірусний хіт "Оленятко" на Netflix, який захопив глядачів своєю незвичайною історією та харизматичними персонажами.

Це та багато інших шоу стали справжніми відкриттями та викликали чималий резонанс серед глядачів. Ми підготували список найкращих телевізійних шоу 2024 року на цю мить, щоб ви могли насолодитися найцікавішими та найактуальнішими проєктами цього року.

Радимо Захейтили, бо не на фронті: де зараз Тарас Стадницький, чому не воює та як допомагає ЗСУ

"Володарі неба"

Американський телесеріал у жанрі військового бойовика розповідає про авіацію союзників під час Другої світової війни. В центрі сюжету – пілоти 100-ї бомбардувальної групи, які відважно ризикують своїми життями в умовах війни.

Ці сміливі пілоти, що стикаються з небезпечними місіями й важкими втратами, знаходять силу і підтримку один в одному. Хоробрість, втрата і тріумф міцно пов'язують їх, створюючи незламний дух побратимства і єдності в цьому драматичному сюжеті про мужність і самопожертву.

"Володарі неба": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Експати"

Серіал "Експати" продовжує досліджувати тему існування між культурами, розповідаючи про життя трьох успішних і респектабельних американок у Гонконзі. Одну з головних ролей блискуче виконує Ніколь Кідман. Героїні, об'єднані спільною трагедією, стикаються з численними викликами та труднощами, що виникають при адаптації до життя в чужій країні.

Серіал майстерно показує, як ці жінки намагаються створити дім та побудувати стосунки в новому середовищі, одночасно підкреслюючи, наскільки крихкими можуть бути ці конструкції. Вони зіштовхуються з проблемами культурних відмінностей, самотності та пошуку своєї ідентичності, що додає глибини та складності їхнім історіям.

"Експати": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сузір'я"

Коли на борту Міжнародної космічної станції стається аварія зі смертельними наслідками, одна з астронавтів опиняється у складній ситуації. Вона докладає героїчних зусиль, щоб повернутися на Землю, переживши неймовірні випробування та небезпеки. Однак, повернувшись додому, вона дізнається, що все важливе в її житті – зокрема її юна донька – змінилося.

Світ, який вона знала, вже не такий, як раніше. Астронавтці доводиться знову адаптуватися до нових обставин і зрозуміти, як продовжити своє життя в умовах, що різко змінилися.

"Сузір'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед серіалів, які також опинилися серед найцікавіших телевізійних шоу цього року, варто відзначити:

"The New Look"

"Джентльмен"

"Режим"

"Охота за вбивцею"

"Оленя"

"Франклін"

"Темна матерія"

"Презумпція невинності"

"Ідеальна пара"

Обирайте серіал для перегляду та насолоджуйтесь найновішими стрічками онлайн. Кожен з цих серіалів пропонує унікальний сюжет і неповторних персонажів, які захоплять вас своєю історією.