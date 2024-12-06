5 топових серіалів, які треба подивитися до кінця 2024 року
2024 рік був доволі насиченим для кіноіндустрії. Абсолютно нові серіали, свіжі сезони тих проєктів, що вже полюбилися глядачам, продовження чи приквели. Рік вже добігає кінця, а це означає, що настав час наздогнати найзапекліших кіноманів та переглянути вартісні серіали.
24 Канал розповість про серіали, які були у топах у 2024 році. Якщо ви у пошуках чогось захопливого до кінця року – це ідеальні варіанти.
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"Сьогун"
Жанр: історична драма
Рейтинг IMDb: 8.6
Серіал розповідає про двох амбітних чоловіків з різних світів - англійського моряка Джона Блейкторна та лорда Торанага, який ворогує зі своїми суперниками в Японії. До їхньої компанії приєднується леді Маріко – жінка з неймовірними навичками.
"Сьогун": дивіться трейлер онлайн
"Оленя"
Жанр: драма, чорна комедія, трилер
Рейтинг IMDb: 7.7
Шоу базується на реальному досвіді його творця – Річарда Гадда. У центрі сюжету – бармен, який працює в пабі та зазнає переслідувань від клієнтки. На цьому тлі головний герой переживає болісні спогади про сексуальне насильство та проблеми в особистому житті.
"Оленя": дивіться трейлер онлайн
"Фолаут"
Жанр: постапокаліптична драма
Рейтинг IMDb: 8.4
Серіал показує наслідки ядерної війни в альтернативній історії, де розвиток ядерної зброї після Другої світової призвела до появи нового суспільства. Люди борються за ресурси, живуть у сховищах через радіацію й намагаються захиститися не лише від злодіїв, але й від мутантів.
"Фолаут": дивіться трейлер онлайн
"Пінгвін"
Жанр: кримінал, драма, нуар
Рейтинг IMDb: 8.7
Події серіалу розгортаються через тиждень після подій у "Бетмені" й розповідають, що відбувається з Ґотемом після того, як до влади приходить Пінгвін. Його конкуренткою стає безжальна серійна вбивця – Софія.
"Пінгвін": дивіться трейлер онлайн
"Ріплі"
Жанр: психологічний трилер
Рейтинг IMDb: 8.1
Після кількох екранізацій оповідань про ексцентричного Тома Ріплі, його на екрані втілив Ендрю Скотт. Події відбуваються у Нью-Йорку 60-х років, коли багатий чоловік наймає Ріплі, щоб той полетів до Італії та змусив його сина повернутися. Але справи йдуть не за планом.
"Ріплі": дивіться трейлер онлайн
2024 рік був багатим на захопливі серіали. Незалежно від того, що вам до вподоби — фентезі, кримінал чи драма — ви точно знайдете щось для себе.