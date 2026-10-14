Новенькі і легкі серіали 2026 року, які подарують хороший настрій

Іноді після важкого дня останнє, чого хочеться, – це ще три години спостерігати, як хтось розслідує жорстоке вбивство, рятує людство або переживає чергову особисту трагедію. У реальному житті драм вистачає, тому хоча б на екрані хочеться трохи романтики, гумору та красивої картинки.

На щастя, 2026 рік подарував кілька серіалів, які не вимагають залізних нервів і диплома психолога. 24 Канал зібрав п'ять атмосферних новинок, які допоможуть розслабитися, посміятися та хоча б ненадовго забути про щоденні турботи.

"Поза кампусом"

Рік: 2026

Жанр: романтична комедія, мелодрама

IMDb: 7,8

Ганна Веллс – студентка, яка займається музикою та зовсім не цікавиться хокеєм. Гаррет Грем – університетська спортивна зірка, звиклий до жіночої уваги. Здавалося б, що може бути спільного між цими двома? Правильно, майже нічого. Але випадкова домовленість поступово переростає в романтичну історію.

Що кажуть критики: Оглядачка The Guardian Люсі Манган назвала серіал чарівною романтичною нісенітницею, яку неможливо не полюбити. Критики також відзначають хімію між головними героями, хоча деякі сюжетні лінії видаються перевантаженими.



"Поза кампусом": дивитись трейлер

"Півень"

Рік: 2026

Жанр: комедія, драма

IMDb: 7,6

Стів Карелл повертається до комедійного жанру, і цього разу йому навіть не потрібно керувати офісом.

Його герой Грег Руссо – успішний письменник, який приїжджає до університету, де викладає його доросла донька. Вона переживає складний період у шлюбі, а турботливий батько вирішує допомогти. Щоправда, його втручання лише додає хаосу.

Що кажуть критики: The Guardian високо оцінив гру Стіва Карелла та назвав серіал дотепною і зворушливою історією. Водночас Variety розкритикував деякі застарілі жарти й передбачувані сюжетні рішення.

"Півень": дивитись трейлер

"Інша сестра Беннет"

Рік: 2026

Жанр: романтична драма, історичний

IMDb: 8,3

Якщо ви думали, що всесвіт Джейн Остін уже вичерпав усі можливі романтичні історії, то маємо новини.

У центрі сюжету – Мері Беннет, одна із сестер знаменитої Елізабет із "Гордості й упередження". На відміну від своїх яскравих родичок, Мері сором'язлива, обожнює книжки та зовсім не вміє справляти враження на чоловіків.

Що кажуть критики: The Guardian похвалив ніжну гру Елли Брукколері, хоча й зауважив, що серіал іноді надто захоплюється жартами про заміжжя. Натомість критики Collider назвали його чудовим прикладом того, як потрібно створювати сучасні романтичні історії в історичних декораціях.

"Інша сестра Беннет": дивитись трейлер

"Клініка"

Рік: 2026, перезапуск

Жанр: комедія, медична драма

IMDb: 8,2

Повернення легендарної "Клініки" доводить, що деякі речі не змінюються. Наприклад, дружба Джей Ді та Терка, їхні дурнуваті жарти й талант потрапляти в абсурдні ситуації.

Після багаторічної перерви знайомі лікарі знову працюють разом. Медицина стала сучаснішою, молоді інтерни – іншими, а ось проблеми залишилися приблизно такими самими.

Що кажуть критики: Оглядачі The Guardian позитивно оцінили повернення знайомих персонажів. А видання Consequence відзначило, що перезапуск відчувається природним продовженням оригінального серіалу, а не спробою заробити на ностальгії.

"Клініка": дивитись трейлер

"Падіння і злет Реджі Дінкінса"

Рік: 2026

Жанр: комедія, псевдодокументальний серіал

IMDb: 6,9

Колись Реджі Дінкінс був успішним футболістом, але скандал зруйнував його кар'єру. Тепер він вирішує повернути собі добре ім'я за допомогою документального фільму.

Для цього Реджі наймає режисера Артура Тобіна, якого грає Деніел Редкліфф. І якщо вам здається, що Гаррі Поттер у компанії скандального спортсмена – це вже достатня причина подивитися серіал, то ви не помиляєтеся.

Що кажуть критики: Видання Time порівняло серіал із культовою комедією "Студія 30", а IndieWire похвалило несподівані жарти та акторський ансамбль. На Rotten Tomatoes перший сезон отримав 97% позитивних рецензій критиків.

"Падіння і злет Реджі Дінкінса": дивитись трейлер

А якщо легкі комедії та романтичні історії вже набридли, маємо для вас ще й добірку захопливих детективних серіалів. Тут на вас чекають заплутані злочини, несподівані повороти сюжету та фінали, які змусять добряче поламати голову.