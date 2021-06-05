"Чому жінки вбивають", "Люпен" і не тільки: 5 найцікавіших серіалів червня

Червень обіцяє нам бути яскравим і спекотним в кіноіндустрії. Редакція Кіно 24 вам вже розказувала про найкращі фільми червня, а зараз зазирнемо у виробництво серіалів. Отож які стрічки нас вражатимуть у першому місяці літа – читайте далі в матеріалі.

Пандемія COVID-19 вносить корективи у знімальний процес як фільмів, так і серіалів. Однак глядачі все одно чекають на свої улюблені серіали та їх продовження. Ми відшукали п’ятірку прем’єр, які точно не залишать вас байдужими.

До теми 7 довгоочікуваних кінопрем'єр червня 2021 року

5 найцікавіших серіалів червня

"Чому жінки вбивають"

Рік і дата виходу: 3 червня 2021

Сезон: другий

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,5

Оригінальна назва: Why Women Kill

Серіал базується на історії про трьох таких різних жінок. Всі вони проживають в одному будинку, але в різні часи, тому у кадрі можна побачити чудове відтворення певного десятиліття. Автори врахували не тільки тодішній стиль, але й особливості сімейного життя. Другий сезон "Чому жінки вбивають" буде не менш захопливим, аніж перший. Нові пари, нові сім’ї, нові проблеми, нові вбивства. Він абсолютно про нових жінок, веселих, яскравих та моторошно загадкових. Один будинок, три епохи, три покоління жінок, одна проблема – подружня зрада.

"Чому жінки вбивають" 2021: дивіться трейлер

"Люпен"

​Рік і дата виходу: 11 червня 2021

Сезон: перший, друга частина

Країна: Франція, США

Рейтинг IMDb: 7,6

Оригінальна назва: Lupin

Серіал розповідає історію про чоловіка Ассана Діопа (Омара Сі), батько якого був несправедливо засуджений за спробу вкрасти кольє королеви Марії-Антуанетти. Тому Ассан вибудовує інтелектуально озброєну помсту у стилі відомого джентльмена-грабіжника Арсена Люпена.

Поступово у серіалі розкривається незвична історія кохання головного героя, а тому всі глядачі вболівають за злодія, не зважаючи на те, що той порушує всі закони. Ймовірно, цьому сприяє харизматичність актора Омара Сі, який неперевершено вжився в роль цього персонажа.

"Люпен" 2021: дивіться трейлер

"Додому до темряви"

​Рік і дата виходу: 11 червня 2021

Сезон: другий

Країна: США

Рейтинг IMDb першого сезону: 7,5

Оригінальна назва: Home Before Dark

Гільда досі школярка, але хоче бути журналісткою-розслідувачкою, як батько. Вона повертається в рідне місто тата, щоб розслідувати таємницю зникнення. У головній ролі – Бруклінн Прінс, яку ви можете пам’ятати за "Проєктом"Флорида".

"Додому до темряви" 2021: дивіться трейлер

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"Локі"

​Рік і дата виходу: 9 червня 2021

Сезон: перший

Країна: США

Оригінальна назва: Loki

Сюжет зображає події, що відбуваються відразу після закінчення "Месники: Фінал". Там Локі скористався каменем Тессеракт для того, щоб втекти з полону, але порушив плин часу і дещо змінив хід світової історії наламавши дров. Локі продовжує стрибати вимірами, але потрапляє до уваги Управління тимчасовими змінами – організації, яка існує поза часом та простором. У серіалі братові Тора доведеться виправляти усе, що він накоїв.

"Локі" 2021: дивіться трейлер

Sweet Tooth

​Рік і дата виходу: 4 червня 2021

Сезон: перший

Країна: США

Оригінальна назва: Sweet Tooth

Телеадаптація Sweet Tooth заснована на однойменному коміксі DC / Vertigo Джеффа Леміра. Це історія про те, як десять років тому "Великий крах" викликав хаос в світі і привів до загадкової появи гібридів-дітей, народжених наполовину людьми, наполовину тваринами. Ніхто не знає, чи є гібриди причиною або результатом вірусу, багато людей побоюються їх і полюють на них.

Sweet Tooth 2021: дивіться трейлер