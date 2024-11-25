Одним із найбільших досягнень Дар'ї стала роль у популярному серіалі "Дві сестри", який привернув увагу широкої аудиторії та став знаковим у її кар'єрі. Проте, "Дві сестри" – не єдиний успішний серіал у портфоліо Дар'ї.

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Серіали з Дар'єю Петрожицькою

"Дві сестри"

Серіал "Дві сестри" розповідає історію двох сестер, Віри та Олександри, чиї життєві шляхи та характери з самого дитинства кардинально відрізнялися. Це не просто драма про родинні стосунки, але й глибоке дослідження того, як амбіції, принципи та життєві вибори можуть призвести до складних конфліктів між навіть найріднішими людьми.

"Дві сестри": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Встигнути до 30"

Серіал розповідає історію трьох жінок, які, попри різні характери та життєві обставини, опиняються на одній доленосній точці у своєму житті. Кожна з героїнь – це окремий світ зі своїми мріями, проблемами та амбіціями, однак їхні шляхи перетинаються в день, коли їм виповнюється 29 років.

Дар'я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова грають головних героїнь, які за збігом обставин зустрічаються в Києві саме в цей вирішальний момент їхнього життя. Всі вони намагаються знайти себе, але в їхніх душах точиться боротьба між страхом перед невідомістю та бажанням змін. І саме цей день, день 29-річчя, стає для них справжнім переломним моментом.

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ромео і Джульєтта з Черкас 2"

У другому сезоні комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" Дар'я Петрожицька зіграла одну з найбільш яскравих та незабутніх ролей, яка хоч і не є головною, але безсумнівно привертає увагу глядачів. Вона перевтілилася у Христину, прямолінійну та рішучу дівчину, чия поведінка викликає не тільки сміх, а й захоплення.

Сюжет її персонажа набуває цікавої й непередбачуваної інтриги: під дією таблеток Христина опиняється в одному ліжку з чоловіком своєї найкращої подруги Юлі. Ця сцена стає важливим поворотним моментом в серії, викликаючи чимало емоційних і комічних моментів. Як саме це сталося, глядачі можуть дізнатися в 9-й серії другого сезону серіалу, де Христина продовжує свої неймовірні вчинки.

"Ромео і Джульєтта з Черкас 2": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але на цьому її історія не закінчується. У наступних епізодах серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас 2" на глядачів чекає ще більше карколомних ситуацій і порад від Христини, яка знову потрапляє в різноманітні курйозні та смішні ситуації. Цей персонаж додає у серіал додаткову енергію, гумор і непередбачуваність, що робить кожен епізод все цікавішим.