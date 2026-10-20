Мозок закипить уже після першої серії: 5 серіалів-головоломок, які зведуть вас із розуму

Якщо ви звикли вгадувати вбивцю за перші десять хвилин, а сюжетні повороти бачите ще до того, як сценарист їх вигадає, маємо для вас погані новини. Ці серіали швидко повернуть вас із небес на землю.

24 Канал зібрав серіали на вечір, де кожна відповідь породжує ще десяток запитань. Тут доведеться запам'ятовувати імена, будувати теорії та іноді повертатися до попередніх серій, бо інакше зрозуміти, що відбувається, просто неможливо.

"Пітьма", 2017–2020

Жанр: фантастика, трилер, детектив.

IMDb: 8,7

У маленькому німецькому містечку безслідно зникають діти. Пошуки приводять до моторошної таємниці, яка пов'язує чотири родини та кілька поколінь. А коли в сюжеті з'являються подорожі в часі, звичайне сімейне дерево перетворюється на справжній кошмар.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes перший сезон отримав 90% позитивних рецензій. Оглядачі відзначили напружену атмосферу, складну структуру сюжету та майстерне поєднання фантастики з детективом.



"Пітьма": дивитись трейлер

"Поділ", 2022

Жанр: фантастика, психологічний трилер.

IMDb: 8,6

Уявіть роботу, після якої ви не пам'ятаєте абсолютно нічого. Працівники загадкової корпорації погоджуються на процедуру розділення пам'яті: одна частина свідомості існує лише в офісі, інша – поза ним.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes оцінив перший сезон у 97%. Критики захоплюються оригінальною концепцією, напруженням і сатирою на корпоративне життя.



"Поділ": дивитись трейлер

"Ззовні", 2022

Жанр: жахи, містика, трилер.

IMDb: 7,7

Звичайна американська родина випадково потрапляє до містечка, з якого неможливо виїхати. Усі дороги повертають назад, а вночі з лісу виходять істоти, які дуже люблять усміхатися. На жаль, знайомство з ними зазвичай закінчується смертю.

Що кажуть критики: Перший сезон має 96% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять моторошну атмосферу та загадковий сюжет, хоча іноді порівнюють серіал із культовими "Загубленими".

"Ззовні": дивитись трейлер

"ОА", 2016–2019

Жанр: фантастика, містика, драма.

IMDb: 7,8

Молода жінка повертається додому після семи років загадкового зникнення. Найдивніше те, що раніше вона була незрячою, а тепер бачить. Пояснювати, де перебувала весь цей час, дівчина не поспішає. Натомість вона збирає групу незнайомців, щоб здійснити небезпечну місію, пов'язану з іншими вимірами.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes перший сезон отримав 76%. Критики відзначають сміливу ідею та незвичайну атмосферу, проте деякі вважають сюжет надто заплутаним.



"ОА": дивитись трейлер

"1899", 2022

Жанр: фантастика, містичний трилер.

IMDb: 7,3

Наприкінці XIX століття корабель із європейськими мігрантами прямує до Америки. Посеред океану пасажири знаходять судно, яке зникло кілька місяців тому. Здавалося б, звичайна морська загадка. Але невдовзі реальність починає руйнуватися, а кожна нова подія ставить під сумнів усе, що глядачі бачили раніше.

Що кажуть критики: Серіал отримав 77% на Rotten Tomatoes. Оглядачі високо оцінили візуальну складову та атмосферу таємничості, але розкритикували повільний розвиток подій.



"1899": дивитись трейлер





Також раніше ми робили для вас добірку серіалів, які були зняті за книгами.







