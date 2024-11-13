Нещодавно стало відомо, що журнал People визнав Джона Кразінського найсексуальнішим чоловіком у світі. Це чудова причина додати його фільмографію до свого списку перегляду.
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Фільми та серіали з Джоном Кразінським
"Офіс"
За сюжетом серіалу, співробітники регіонального офісу компанії "Dunder Mifflin" займаються продажем паперової продукції, проте їхні будні – це далеко не тільки продажі. Компанія, що, на перший погляд, займається абсолютно звичайним бізнесом, стає епіцентром безлічі комічних ситуацій, у яких кожен співробітник має свою, часто абсурдну роль.
"Офіс": дивіться онлайн трейлер серіалу
Керує відділом Майкл Скотт – ексцентричний, надмірно впевнений у собі, але часто незграбний бос, який без жодних сумнівів вважає себе найкращим керівником. Він намагається підбадьорювати команду і мотивувати її, часто застосовуючи методи, які більше заважають, ніж допомагають. Його надмірна впевненість і бажання бути популярним серед підлеглих часто призводять до комічних ситуацій і непорозумінь. Майкл віддає перевагу швидше розвагам та особистим амбіціям, ніж виконанню справжніх робочих обов'язків.
"Джек Раян"
Джек Раян – аналітик ЦРУ, чия звична робота полягає в обробці даних та аналізі інформації, раптово потрапляє в епіцентр міжнародної терористичної загрози. Все починається з того, що він натрапляє на підозрілу серію банківських переказів, які можуть вказувати на фінансування терористичної діяльності. Виявивши цю аномалію, Раян не може залишити справу на волю випадку і вирішує провести власне розслідування, яке поступово стає все більш небезпечним.
"Джек Раян": дивіться онлайн трейлер серіалу
Невдовзі Джек усвідомлює, що його розслідування призводить до глобальної змови, яка охоплює не тільки банківську систему, а й кілька потужних терористичних осередків, що готують масштабну атаку на США та її союзників. Це відкриття змушує його залишити безпечну і звичну офісну роботу в ЦРУ і вступити в реальний бій за безпеку нації.
"Тихе місце"
Молода родина з чоловіка, дружини та двох малих дітей живе в ізоляції в старому будинку серед лісу. Вони переважно проводять час на природі, відмовляючись від телевізора чи радіо. З першого погляду, їхнє життя виглядає як ідилія, гармонія з навколишнім світом.
Однак за цим видимим спокоєм ховається постійний страх. Околиці населяють жахливі сліпі істоти, які не мають зору, але зате володіють надзвичайно гострим слухом. Тому родина вимушена жити у безмовній тиші, щоб не привернути увагу цих створінь.
"Тихе місце": дивіться онлайн трейлер фільму
Якби усі мешканці будинку були дорослими, це завдання було б значно легшим. Але з дітьми, які не здатні довго зберігати мовчання, така ситуація стає надзвичайно складною та небезпечною.