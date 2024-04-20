Для спекотного вечора: 4 турецьких серіали з Ханде Ерчел

Ханде Ерчел – одна із найпопулярніших турецьких акторок сучасності. Вона стала дуже популярною після серіалу "Постукай в мої двері", де зіграла роль експресивної Еди. Глядачі обожнюють спостерігати за нею в кадрі.

Тому Кіно 24 підготували для вас список серіалів з Ханде Ерчел, які точно принесуть вам задоволення. У матеріалі познайомитесь із сюжетами кожного та зможете обрати щось для перегляду.

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Турецькі серіали з Ханде Ерчел

"Постукай в мої двері"

Головна героїня серіалу – Еда Йилдиз, молода та приваблива дівчина, яка працює флористом і мріє стати ландшафтним дизайнером. Коли вона отримує грант на навчання у престижному італійському інституті, її мрії майже втілюються у реальність.

Проте раптово фінансування зникає з невідомих причин. Попри це, Еда не здається і вирішує розібратись, що сталось. За порадою одного приватного фонду вона вирішує зустрітися з власником компанії, яка надає фінансування гранту. Але вона поки що не усвідомлює, які наслідки може мати ця зустріч.

"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любов не розуміє слів"

Хаят народилася у невеликому провінційному містечку. Разом із двома своїми подругами вона вирушає до столиці.

Мурат – красень і багатий спадкоємець. Їхня перша зустріч пройшла в атмосфері напруження й неприязні. Але з часом між ними з'явились справжні почуття, і молоді люди закохались одне в одного.

Однак чи зможуть вони подолати всі труднощі та випробування, щоб зберегти своє кохання?

"Любов не розуміє слів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дочки Гюнеш"

Розповідається історія про вчительку літератури, на ім'я Гюнеш, яка виховує трьох дочок самотужки. Попри те, що їй вже 35 років, у Гюнеш не згасла надія знайти справжнє кохання.

Одного разу на її шляху з'являється чарівний бізнесмен Халюк, який робить величезні зусилля, щоб отримати її погодження на шлюб.

Після весілля життя обох героїв зазнає значних змін. Виявляється, що родина нареченого зовсім не готова до того, що в них тепер з'явиться три названі доньки.

"Дочки Гюнеш": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зовсім інша людина"

Лейла переїжджає до міста Стамбул і швидко знаходить собі роботу за фахом. У своєму новому положенні як стамбульський прокурор їй доводиться розслідувати деталі загибелі місцевого бізнесмена. Дівчина починає глибше копати, зіштовхуючись з новими тонкощами справи.

Незабаром її чекає знайомство з Кенаном, молодим журналістом, який також цікавиться смертю бізнесмена і має проблеми з роздвоєнням особистості.

"Зовсім інша людина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Турецькі серіали ще нікого не залишали байдужими. Приготуйте попкорн та влаштуйтесь зручніше – перегляд обіцяє бути спекотним.