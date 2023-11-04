Для затишних кіновечорів: 9 серіалів HBO, від яких неможливо відірватися

Перегляд серіалів – один з найпопулярніших способів проведення холодних осінніх вечорів. Зокрема, чимало цікавих стрічок зняв HBO.

Інфлюенсер та стиліст Леонід Мартинчик поділився добіркою улюблених серіалів, які ви точно захочете подивитися на вихідних. У добірці знайдете різножанрові стрічки, від кожної з яких неможливо відірватися.

Теж цікаво 4 фільми про теніс, які змусять вас полюбити цей вид спорту

"Що знає Олівія?"

Рейтинг IMDb: 8.3

Рік: 2014

Жанр: драма

Країна: США

Цей драматичний серіал розповідає про життя простої вчительки Олівії та її сім'ї. Жінка має принциповий та строгий характер, тож постійно стикається з непорозумінням у суспільстві.

"Що знає Олівія?": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Велика маленька брехня"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рейтинг IMDb: 8.4

Рік: 2017

Жанр: детектив, драма

Країна: США

Сюжет розгортається навколо вбивства, яке стається на шкільному благодійному балі. Глядачі побачать історії п'яти минулих місяців і п'яти родин, діти яких таємничим чином пов'язані з цим злочином.

"Велика маленька брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гострі предмети"

Рейтинг IMDb: 8.1

Рік: 2018

Жанр: детектив, драма, трилер, кримінал

Країна: США

Камілла Прікер мріє про успішну журналістську кар'єру, тому погоджується зробити репортаж у своєму рідному місті, де маніяк вбив кількох дівчат. Через багато років Камілла повертається додому та потрапляє в епіцентр жахливих подій.

"Гострі предмети": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Позолочене століття"

Рейтинг IMDb: 8.0

Рік: 2022

Жанр: драма

Країна: США

Маріан Брук переїжджає до Нью-Йорка після смерті батька. Там вона знайомиться з багатими сусідами та сім'єю безжального залізничного магната, дружина якого мріє стати членом верхівки суспільства. Щоб забезпечити собі світле майбутнє, головна героїня має зрозуміти місцеві правила.

"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джулія"

Рейтинг IMDb: 8.3

Рік: 2022

Жанр: драма, біографічний

Країна: США

У цьому серіалі розповідається історія відомої письменниці Джулії Чайлд, яка прославилася своїми кулінарними книгами. Також Джулія стала ведучою однієї з перших гастрономічних програм на телебаченні.

"Джулія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Білий лотос"

Рейтинг IMDb: 7.9

Рік: 2021

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Це історія про життя персоналу та гостей на елітних курортах. Упродовж тижня герої відпочивають та відновлюють сили. Однак щодня в ідеальних людях та на найспокійнішому курорті прокидається щось темне та похмуре.

"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер серіалу

"І просто так…"

Рейтинг IMDb: 5.7

Рік: 2022

Жанр: драма, мелодрама, комедія

Країна: США

Це продовження культового серіалу "Секс і місто". У стрічці показані історії трьох найкращих подруг – Кері, Міранди та Шарлотти, в кожної з яких складний життєвий шлях.

"І просто так…": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорнобиль"

Рейтинг IMDb: 9.3

Рік: 2019

Жанр: драма, історичний

Країна: США, Велика Британія

Це мінісеріал про найжахливішу катастрофу 20-го століття, що сталася на Чорнобильській АЕС.

"Чорнобиль": дивіться онлайн трейлер серіалу