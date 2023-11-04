Для затишних кіновечорів: 9 серіалів HBO, від яких неможливо відірватися
Джерело:Megogo
Перегляд серіалів – один з найпопулярніших способів проведення холодних осінніх вечорів. Зокрема, чимало цікавих стрічок зняв HBO.
Інфлюенсер та стиліст Леонід Мартинчик поділився добіркою улюблених серіалів, які ви точно захочете подивитися на вихідних. У добірці знайдете різножанрові стрічки, від кожної з яких неможливо відірватися.
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"Що знає Олівія?"
Рейтинг IMDb: 8.3
Рік: 2014
Жанр: драма
Країна: США
Цей драматичний серіал розповідає про життя простої вчительки Олівії та її сім'ї. Жінка має принциповий та строгий характер, тож постійно стикається з непорозумінням у суспільстві.
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"Велика маленька брехня"
Рейтинг IMDb: 8.4
Рік: 2017
Жанр: детектив, драма
Країна: США
Сюжет розгортається навколо вбивства, яке стається на шкільному благодійному балі. Глядачі побачать історії п'яти минулих місяців і п'яти родин, діти яких таємничим чином пов'язані з цим злочином.
"Велика маленька брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Гострі предмети"
Рейтинг IMDb: 8.1
Рік: 2018
Жанр: детектив, драма, трилер, кримінал
Країна: США
Камілла Прікер мріє про успішну журналістську кар'єру, тому погоджується зробити репортаж у своєму рідному місті, де маніяк вбив кількох дівчат. Через багато років Камілла повертається додому та потрапляє в епіцентр жахливих подій.
"Гострі предмети": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Позолочене століття"
Рейтинг IMDb: 8.0
Рік: 2022
Жанр: драма
Країна: США
Маріан Брук переїжджає до Нью-Йорка після смерті батька. Там вона знайомиться з багатими сусідами та сім'єю безжального залізничного магната, дружина якого мріє стати членом верхівки суспільства. Щоб забезпечити собі світле майбутнє, головна героїня має зрозуміти місцеві правила.
"Позолочене століття": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Джулія"
Рейтинг IMDb: 8.3
Рік: 2022
Жанр: драма, біографічний
Країна: США
У цьому серіалі розповідається історія відомої письменниці Джулії Чайлд, яка прославилася своїми кулінарними книгами. Також Джулія стала ведучою однієї з перших гастрономічних програм на телебаченні.
"Джулія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Білий лотос"
Рейтинг IMDb: 7.9
Рік: 2021
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Це історія про життя персоналу та гостей на елітних курортах. Упродовж тижня герої відпочивають та відновлюють сили. Однак щодня в ідеальних людях та на найспокійнішому курорті прокидається щось темне та похмуре.
"Білий лотос": дивіться онлайн трейлер серіалу
"І просто так…"
Рейтинг IMDb: 5.7
Рік: 2022
Жанр: драма, мелодрама, комедія
Країна: США
Це продовження культового серіалу "Секс і місто". У стрічці показані історії трьох найкращих подруг – Кері, Міранди та Шарлотти, в кожної з яких складний життєвий шлях.
"І просто так…": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чорнобиль"
Рейтинг IMDb: 9.3
Рік: 2019
Жанр: драма, історичний
Країна: США, Велика Британія
Це мінісеріал про найжахливішу катастрофу 20-го століття, що сталася на Чорнобильській АЕС.
"Чорнобиль": дивіться онлайн трейлер серіалу