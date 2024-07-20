3 серіали з небанальним сюжетом, які тримають інтригу до кінця

Нарешті настав час вихідних, а це означає, що прийшов час обрати серіал, який зробить ваші вихідні незабутніми. Якщо ви не можете визначитися, ми готові допомогти.

У нашому матеріалі на Кіно 24 ми зібрали три високорейтингові серіали. Вони гарантовано забезпечать вам найкращі враження і триматимуть в напрузі до самого кінця.

Дивіться також 10 зіркових акторів-двійників, яких часто плутають через їхню зовнішність: фотопорівняння

"Шьоґун"

На початку XVI століття англійське судно потерпає катастрофу неподалік від берегів Японії. Члени екіпажу, які вижили, серед яких лоцман Джон Блекторн, потрапляють у полон. Впливовий князь Торанага бере Блекторна, обізнаного у географії, математиці та військових справах, під свою опіку.

Поступово англієць освоює суворі самурайські закони, вивчає японську мову та глибше заглиблюється в психологію цілковито чужого для нього європейського світогляду.

"Шьоґун": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Маленький вогник"

На основі надзвичайної історії реальної події, серіал розповідає про Міп Ґіс, голландку, яка з величезним ризиком для власного життя приховувала родину Анни Франк від нацистських переслідувань протягом двох років під час Другої світової війни.

"Маленький вогник": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дім ніндзя"

Сюжет зосереджується на сім'ї. Багато років тому вони відмовились від небезпечного життя у тіні. Тепер ця сім'я, яка зазнала нещастя, повинна знову згадати, як бути справжніми ніндзями, щоб зупинити нові загрози.

"Дім ніндзя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте стрічку для перегляду та не забудьте приготувати попкорн.