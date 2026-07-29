Не вгадаєте, чим усе закінчиться: 5 серіалів із фіналом, який шокує

Є серіали, які вмикаєш "на одну серію", а прокидаєшся о третій ночі з думкою: "Ну ще одну". А є такі, після фіналу яких хочеться переглянути все спочатку, бо раптом з'ясовується, що сценаристи весь цей час водили вас за ніс. І треба визнати: робили це дуже професійно.

24 Канал зібрав п'ять серіалів, фінал яких точно змусить сказати: "Та як я цього не помітив?"

"Мосьє Спейд"

IMDb: 7,0

Здавалося б, пенсія, сонячна Франція та спокійне життя. Але це явно не про легендарного детектива Сема Спейда.

Колишній американський слідчий опиняється на півдні Франції, де замість круасанів і неквапливих прогулянок отримує нову загадкову справу. Серіал майстерно грається з очікуваннями глядача, а розв'язка змушує ще раз подумки пройтися всіма підказками, які були буквально перед очима.

"Мосьє Спейд": дивитись трейлер

"Вбивство на краю світу"

IMDb: 7,1

Якщо вам здається, що запрошення на закриту вечірку мільярдера звучить як мрія, цей серіал швидко переконає у протилежному.

Молода письменниця й детективка-аматор Дарбі Харт приїжджає на футуристичну віллу техномагната, де збираються найрозумніші люди світу. Та ідеальна зустріч дуже швидко перетворюється на смертельно небезпечну гру, у якій кожен може приховувати більше, ніж здається.

"Вбивство на краю світу": дивитись трейлер

"Турист"

IMDb: 7,1

Прокинутися в лікарні й не пам'ятати навіть власного імені – уже звучить як поганий понеділок. Але для героя Джеймі Дорнана це лише початок.

Після аварії в австралійській пустелі чоловік намагається з'ясувати, ким він є насправді. Щоправда, що ближче він підбирається до відповідей, то більше хочеться знову все забути. Минуле виявляється значно небезпечнішим, ніж можна було уявити.

"Турист": дивитись трейлер

"Захищаючи Джейкоба"

IMDb: 7,8

Батьки готові на все заради своїх дітей. Але що робити, якщо всі докази свідчать проти власного сина?

Коли у вбивстві школяра звинувачують сина помічника прокурора, батько готовий зробити все, аби довести його невинуватість. Але що ближче до фіналу, то складніше відповісти на запитання: а чи справді він знає власну дитину?

"Захищаючи Джейкоба": дивитись трейлер

"Гострі предмети"

IMDb: 8,0

Журналістка Камілла Прікер повертається до рідного міста, щоб написати матеріал про серію жорстоких убивств. Здавалося б, звичайне редакційне відрядження. Але дуже швидко стає зрозуміло, що найбільші секрети ховаються не в поліцейських звітах, а всередині її власної родини.

"Гострі предмети": дивитись трейлер

Якщо після цієї добірки вам усе ще мало загадок, ловіть ще одну. Цього разу – серіали про маленькі містечка, де за тихими вулицями ховається значно більше, ніж здається



