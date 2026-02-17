У стилі "Тихої Нави": 2 серіали на Netflix, які вам сподобаються
- "Мисливець за розумом" на Netflix має 2 сезони, 19 серій і рейтинг IMDb 8.6/10, розповідає про агентів ФБР, які вивчають психіку серійних убивць.
- "Його і її" на Netflix має 1 сезон, 6 серій і рейтинг IMDb 7.2/10, розповідає про Анну, яка займається розслідуванням вбивства у своєму рідному місті.
15 січня на Київстар ТБ вийшов детективний трилер у стилі true crime "Тиха Нава", головну роль в якому зіграв Олександр Рудинський. Серіал, що заснований на реальних подіях, одразу після прем'єри підкорив українців.
24 Канал розповість про 2 серіали на Netflix, які схожі на "Тиху Наву". Вони мають високий рейтинг і є доволі популярними серед глядачів, тож мають вам сподобатися.
До речі Нові українські серіали, які ви могли пропустити
Серіали на Netflix, схожі на "Тиху Наву"
"Мисливець за розумом"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 19
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Серіал, знятий за мотивами книги "Мисливець за розумом: За кулісами елітного відділу криміналістів ФБР", яку написав колишній спецагент Джон Е. Дуґлас. Режисером став Девід Фінчер.
Це розповідь про агентів ФБР Голдена Форда та Білла Тенча, які намагаються вивчити психіку серійних убивць і зловити їх. Адже правоохоронцям часто доводиться проникати у свідомість злочинців, щоб затримати їх.
"Мисливець за розумом": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Його і її"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Після втрати доньки Анна відмовилась від особистого життя та кар'єри ведучої новин. Одного разу жінка дізнається, що в Далонезі – місті, де вона виросла, стається вбивство, тож головна героїня береться за розслідування.
Проте Анна змушена працювати зі своїм чоловіком – детективом Джеком Харпером, який розслідує справу. Він починає підозрювати саму жінку, а в ході подій відкривається чимало таємниць.
"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу
Що відомо про серіал "Тиха Нава"?
Події серіалу розгортаються у маленькому місті "Тиха Нава", куди прибуває молодий юрист Адам Юшкевич. Хлопець береться за розслідування низки жорстоких злочинів. Річ у тім, що у місті ґвалтують і вбивають жінок. Поліція та місцева влада намагаються зам'яти справи, тож Адаму доведеться боротися із системою.
У трилері зіграли Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Лариса Руснак, Андрій Самінін, Андрій Мостренко, Роман Ясиновський та багато інших.
За основу серіалу взята реальна історія, що сталася на Київщині. Протягом 2006-2009 років Юрій Миколайович Кузьменко ґвалтував і вбивав жінок. Він отримав різні прізвиська: Боярський маніяк, Васильківський маніяк, Шатун, Елвіс, Елвіс-молодший. Юрій перебуває в Роменській колонії №56. Він отримав довічне ув'язнення.