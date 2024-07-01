Не зможете відірватися: 3 серіали від Netflix, які ви могли не бачити

Netflix випускає просто неймовірні серіали, від яких буває складно відірватися. Це саме те, що потрібно, коли хочеться відпочити або розслабитися після роботи.

Редакція Кіно 24 сьогодні рекомендує серіали від Netflix, які ви могли не бачити. Дивіться трейлери та обирайте, що дивитися найближчими днями.

Не пропустіть 3 найкращі українські серіали, які варто подивитись після роботи

"The Sandman. Пісочний чоловік"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 11

Родерік Барджесс – чаклун, який робить все, аби повернути сина. Так, до людського світу приходить Морфей, який править царством снів. Головного героя серіалу кидають у тюрму, а за цей час на людей сходить сонна хвороба. Коли Родерік вийшов на волю, то побачив, що його царство стало пустим. Чаклун хоче все повернути, як було, тому йде шукати артефакти.

"The Sandman. Пісочний чоловік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Маніфест"

Кількість сезонів: 4

4 Кількість серій: 62

Зі звичайним рейсом Монтего 828 одного разу відбулося щось неймовірне. Коли вже все було готово до польоту, літак рушив, але перебував у повітрі цілих п'ять років. Однак для пасажирів політ тривав всього декілька годин. Коли люди прибули додому, то побачили, настільки змінилася буденність.

"Маніфест": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хто така Ерін Картер?"

Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 7

Головна героїня фільму – Ерін Картер. Жінка має дочку Гарпер, разом з якою якось вирішує переїхати до Іспанії. Вона зустріла чоловіка, за якого вийшла заміж і пішла працювати до школи. Одного разу Ерін довелося мати справу з грабіжником, який хотів обікрасти супермаркет. Після цього випадку про Картер написали у місцевих газетах. Тепер життя жінки змінюється.

"Хто така Ерін Картер": дивіться онлайн трейлер серіалу

Готуйте попкорн та поспішайте дивитися серіали з нашої добірки. Зможете провести час за цікавим сюжетом та з улюбленими акторами!