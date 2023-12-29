Найпопулярніші серіали Netflix: що найчастіше дивилися у 2023 році

Наприкінці року всі підбивають підсумки. Не стала винятком і стримінгова платформа Netlix, яка опублікувала список серіалів, які найчастіше переглядали у перші 6 місяців 2023 року.

Очолює топ перший сезон серіалу "Нічний агент" – з січня по червень його дивилися впродовж 812,1 мільйона годин. Ймовірно, рейтинг за друге півріччя буде відомий згодом, тож поки пропонуємо насолодитися тими серіалами, які вже встигли підкорити серця мільйонів глядачів.

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"Нічний агент", 1 сезон

812,1 мільйона годин перегляду

Відповідальний за лінію екстреного зв'язку агент ФБР приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі.

"Нічний агент": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джинні й Джорджія", 2 сезон

665,1 мільйона годин перегляду

За сюжетом, Джинні та Джорджія сподіваються розпочати нове життя у новому місті. Однак згодом стає зрозуміло, що минуле матері загрожує їхньому майбутньому.

"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Слава", 1 сезон

622,8 мільйона годин перегляду

Головна героїня багато років тому пережила жахливе насильство й тепер втілює план помсти, щоб змусити своїх кривдників заплатити за їхні злочини.

"Слава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Венздей", 1 сезон

507,7 мільйона годин перегляду

Венздей Адамс навчається в академії "Невермор", де стикається з багатьма загадковими вбивствами. Щоб зупинити серійного вбивцю, їй доводить опанувати екстрасенсорні здібності.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони: історія королеви Шарлотти"

503 мільйони годин перегляду

Це історія про шлюб королеви Шарлотти з англійським королем Георгом, який став початком неймовірної історії кохання та змінив вище суспільство.

"Бріджертони: історія королеви Шарлотти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ти", 4 сезон

440,6 мільйона годин перегляду

Історія про чарівного та скромного працівника книгарні у Нью-Йорку Джо Голдберга. Якось на роботі він знайомиться з молодою письменницею Гвиневрою Бек, стає одержимий дівчиною та починає здійснювати заради неї страшні злочини.

"Ти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Фубар", 1 сезон

266,2 мільйона годин перегляду

Батько й донька дізнаються, що обоє роками таємно працювати на ЦРУ. Отже, їхні стосунки були суцільною брехнею, вони зовсім не знають одне одного. Але тепер, коли вся правда стала відома, вони змушені стати партнерами. Чи вдасться це зробити?

"Фубар": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чорне дзеркало", 6 сезон

139,9 мільйона годин перегляду

Це науково-фантастичний серіал-антологія – у кожному епізоді зображені різні сценарії антиутопічного світу, який вражає своєю похмурістю.

"Чорне дзеркало": дивіться онлайн трейлер серіалу