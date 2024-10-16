10 цікавих серіалів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду в Україні

Осінніми вечорами хочеться поринути у спокій та затишок. На Netflix точно можна знайти серіали, які допоможуть розслабитися та гарно провести час.

Netflix підбив підсумки останнього тижня та опублікував список серіалів, що були найпопулярніші серед українців. Їх найчастіше обирали для перегляду.

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"Оманливе кохання"

Доросла та заможна жінка Габріелла, яка присвятила своє життя турботі про сім'ю, закрутила роман з молодим чоловіком. Йому стільки ж років, скільки найменшій дитині. Троє дітей Габріелли сумніваються, чи справді залицяльник має почуття до неї, чи насправді є шахраєм.

Жінка постає перед складним вибором: привабливий новий період у житті чи любов та довіра до дітей.

"Оманливе кохання": дивіться трейлер онлайн

"Ніхто цього не хоче"

У центрі сюжету – відверта Джоанна, яка записує подкасти зі своєю сестрою на інтимні теми – секс та стосунки. На вечірці спільної подруги вона зустрічається з рабином – у пари миттєво виникає симпатія одне до одного.

Та стосунки пари зовсім не прості. Сувора мати рабина не схвалює його обраницю, а його сім'я хоче, щоб той одружився з єврейкою. Серіал розповідає, як складаються стосунки людей з двох різних світів.

"Ніхто цього не хоче": дивіться трейлер онлайн

"Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів"

Серіал Раяна Мерфі розповідає про окремих злочинців-монстрів у кожному новому сезоні. Якщо у першому стрічка розповідала про Джеффрі Дамера, то другий присвячений історії братів Менендесів.

Їх засудили до довічного ув'язнення за вбивство своїх батьків. Серіал прагне показати всі сторони конфлікту та переглянути усі версії того, що відбувалося в житті братів.

"Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів": дивіться трейлер онлайн

З 7 до 13 жовтня українці найчастіше обирали також ці серіали: