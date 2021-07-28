Популярні серіали на Netflix українською мовою або з субтитрами

Стримінгові сервіси набирають популярності, адже саме так ви можете отримати фільми та серіали в чудовій якості з якісним перекладом. Редакція Кіно 24 зібрала 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які ви можете переглянути українською мовою.

Список серіалів на Netflix, здається, не має меж – ви знайдете на стримінговому сервісі стрічки на будь-який смак. Але ми обрали найпопулярніші серіали з українським озвучуванням, щоб дозвілля стало ще комфортнішим.

Не пропустіть Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні

10 найпопулярніших серіалів Netflix українською

1. Ферезевий гамбіт

Серіал, який був номінований на Еммі-2021 в категорії "Найкращий мінісеріал", а Аня Тейлор-Джой в номінації "Найкраща актриса в мінісеріалі". Бет Гармон (Аня Тейлор-Джой) – дівчина-сирота, яка дуже рано відкриває в собі талант гри в шахи і стає однією з головних шахісток США. В результаті стрімких подій вона отримує звання гросмейстера, але через постійне напруження Бет змушена ступити на шлях саморуйнування...

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер серіалу

2. Бріджертони

Популярна історія про вісьмох дружних братів і сестер з впливової сім’ї Бріджертон. Всі вони намагаються знайти кохання. Новинка Netflix з'явилась на стрімінговій платформі 25 грудня 2020 року та одразу ж увірвалась в топ на стримінгу. Критики подейкують, що популярність серіалу "Бріджертони" повинна завдячувати своєму поєднанні класичної романтичної історії Джейн Остін з популярним серіалом "Пліткарка".

"Бріджертони": дивіться трейлер серіалу

3. Любов, смерть та роботи

Це футуристична науково-популярна антологія, що складається з короткометражних 5−15-хвилинних серій різної жанрової спрямованості, включаючи комедію і жахи. Стилістика серіалу різноманітна: від традиційної 2D-анімації до фотореалістичної техніки CGI. Серіал вартий перегляду навіть заради першої серії про повстання роботів-пилососів.

"Любов, смерть та роботи": дивіться трейлер серіалу

4. Енола Голмс

Історія про молодшу сестру Шерлока і Майкрофта – Енолу Голмс, яка, як і її рідні брати, володіє винятковими здібностями. Серіал зібрав досить порядний акторський склад: Міллі Боббі Браун ("Дивні дива") та Генрі Кавілл ("Відьмак") та Гелен Бонем Картер ("Корона").

"Енола Голмс": дивіться трейлер серіалу

5. Секс / Життя (18+)

А ви готові ризикнути заради здійснення своїх найпотаємніших бажань? Головна героїня серіалу вже стала матір'ю та дружиною і щаслива у своєму теперішньому. Але думки не залишає її бурхливе минуле. Еротичні спогади про колишнього хлопця дуже контрастують на фоні спокійного життя та буденності. Аж доки доля не приносить їй зустріч з її коханцем і вона наповнюється спогадами про минуле.

"Секс / Життя": дивіться трейлер серіалу

6. Як стати тираном (субтитри)

На початку липня на Netflix з’явився неординарний документальний серіал і одразу ж зайняв другу сходинку в українському ТОП-10. Оповідачем оригінального тексту став Пітер Дінклейдж – більше відомий як Тіріон Ланністер з "Гри престолів" – тож насолодитись приємною та іронічною подачею актора можна під українські субтитри.

"Як стати тираном": дивіться трейлер серіалу

7. Академія "Амбрелла"

Події серіалу розгортються в альтернативній реальності. На світ одночасно з'являються немовлята, наділені суперздатностями. Сер Реджинальда Гарггрівс рятує сімох новонароджених від загроз, щоб створити Академію "Амбрелла". Разом вони використовуватимуть свої суперсили для захисту Землі.

"Академія "Амбрелла": дивіться трейлер серіалу

8. Ласун

Ласун – хлопчик-олень, також відомий як Гас, з'явився на світ не в дуже вдалий час, а якраз у важкий час апокаліпсису та пандемії. Люди нажахані тим, що відбувається, почали звинувачувати у всьому гібридних немовлят, і поставили собі за мету знищити всіх, хто народився "нелюдиною". Тато Гаса ховає його глибоко в заповіднику, але пандемія їх наздоганяє і Ласун залишається сам на сам з ворожими людьми. Тож він об'єднується з таємничим одинаком на ім'я Джепард для епічної та довгої пригоди.

"Ласун": дивіться трейлер серіалу

9. Мій тато / Батьківство (субтитри)

Після смерті дружини молодий батько (Кевін Гарт) мусить присвятити своє життя вихованню маленької доньки. Їхній шлях непростий – сміх і сльози, серйозні виклики і безмежна любов. Події серіалу заснованіна реальних подіях.

"Мій тато / Батьківство": дивіться трейлер серіалу

10. Люпен (субтитри)

Прем'єра першого сезону цього французького серіалу відбулась на початку 2021 року і він одразу зайняв міжнародні чарти. Нещодавно відбулась прем'єра другог сезону, а серіал все не здає своїх позицій. Ассан Діоп (Омар Сі) – крадій-джентльмен, який збирається помститись багатому сімейства, через яке 25 років тому батька Діопа незаслужено ув'язнили.

"Люпен": дивіться трейлер серіалу