Від них всі в захваті: 3 серіали з високим рейтингом на Netflix

Netflix вміє зачарувати своїм дивовижним оригінальним контентом. З тисячами телешоу та фільмів на вибір у всіх можливих жанрах – від зворушливих романтичних комедій до захоплюючих трилерів – на цій стрімінговій платформі знайдеться щось для кожного. Деякі з проєктів на Netflix користуються шаленою популярністю, а їхні бали в рейтингу IMDb є високими.

Щоб спростити вам завдання і ви довго не шукали цікавий і захопливий серіал на Netflix, Кіно 24 підготувало 3 проєкти, чий рейтинговий бал складає не нижче 8.

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"Ферзевий гамбіт"

Серіал перенесе глядачів у 60-ті, де вони познайомляться з молодою дівчиною Елізабет Хармон. Осиротівши в ранньому віці, вона потрапляє до дитячого будинку, де її вихователі підсаджують на транквілізатори. Однак там є привітний прибиральник, який навчає її мистецтва гри в шахи. Поки вона бореться зі своїми особистими демонами та із залежністю, вона водночас ставить собі за мету підкорити світ шахів, в якому домінують чоловіки.

"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сексуальна освіта"

Зустрічайте Отіса Мілберна, милого та сором'язливого головного героя популярного серіалу "Сексуальна освіта". У той час як його однолітки, можливо, вже не з чуток знають, що таке секс, Отіс навіть не сподівається зацікавити когось із дівчат.

Попри це, дорікнути йому в недостатній кількості знань з цієї теми неможливо, адже в теорії хлопець знає про інтим набагато більше всіх своїх однокласників. І все це завдяки його мамі, Джин Мілберн, що є дипломованим сексопатологом.

Так, юнак разом з місцевою "хуліганкою" Мейв вирішує організувати підпільну терапевтичну секс-школу для своїх однолітків. Таким чином Отіс допомагає однокласникам позбутися комплексів і починає заробляти чималі гроші, проте як допомогти самому собі – у нього відповіді на це немає…

"Сексуальна освіта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гра в кальмара"

Події цієї історії відбуваються в недалекому майбутньому – у світі, де прірва між багатими та бідними стає дедалі ширшою. За сюжетом, є нове шоу, яке пропонує учасникам приголомшливий приз у 40 мільйонів доларів. Відповідно до умов програми, 456 невдах обираються для участі у змаганні. Однак те, що починається як, здавалося б, прості випробування, швидко перетворюється на смертельну гру, де найслабші гравці безжально кожного дня усуваються організаторами. Пригоди на екрані точно не дадуть вам відірватися від екрана.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ознайомтеся з цим списком високорейтингових серіалів Netflix, упорядкованим за рейтингом IMDb та приготуйтеся до цікавого перегляду!