Не лише "Гра в кальмара": 3 феноменальні серіали Netflix, які підкорили глядачів в усьому світі

Південнокорейський трилер про смертельні дитячі ігри перевернув уявлення про глобальне телебачення та довів, що неангломовні історії здатні очолювати світові чарти. Однак після фіналу глядачі часто шукають схожі стрічки, які подарують адреналін, напругу та непередбачувані сюжетні повороти.

Якщо ви сумуєте за атмосферою тотального азарту й масштабних викликів, то 24 Канал підготував добірку культових проєктів Netflix, яка принесе схожі яскраві емоції.

"Паперовий будинок"

Рейтинг IMDb – 8,2

Таємничий лідер на прізвисько Професор збирає банду з восьми злодіїв, названих на честь міст світу, щоб провернути зухвале пограбування Королівського монетного двору Іспанії. Замість банальної крадіжки чужих грошей, вони барикадуються всередині будівлі разом із заручниками й починають друкувати власні мільярди євро. Кожен крок поліції прорахований геніальним планом наперед, але людські емоції та раптові спалахи кохання постійно ставлять операцію під загрозу зриву. Іспанська драма стала справжнім символом бунту та подарувала світові моду на червоні комбінезони й маски Далі.

"Паперовий будинок": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають шалений ритм розповіді та харизматичних персонажів. Водночас критики нарікають на надмірну мелодраматичність деяких діалогів і часом неправдоподібне везіння грабіжників у критичних ситуаціях.

"Аліса в Прикордонні"

Рейтинг IMDb – 7,8

Завзятий геймер Арісу та двоє його найкращих друзів несподівано опиняються в абсолютно спустошеному Токіо, позбавленому звичного міського життя. Дуже швидко хлопці з'ясовують, що вижити в цій паралельній реальності можна лише завдяки участі у смертоносних іграх, де кожна гральна карта визначає тип випробування. Будь-яка помилка коштує гравцям життя від лазерного променя з неба.

"Аліса в Прикордонні": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають креативність смертельних головоломок, приголомшливі спецефекти та безкомпромісну жорстокість того, що відбувається на екрані. Водночас критики говорять про деяку поверхневість розкриття минулого другорядних учасників змагань.

"Дивні дива"

Рейтинг IMDb – 8,7

У затишному провінційному містечку Гокінз 1980-х років за загадкових обставин безслідно зникає 12-річний хлопчик Вілл Баєрс. Його троє найближчих друзів починають власне небезпечне розслідування й натрапляють у лісі на мовчазну дівчинку з надприродними здібностями на ім'я Одинадцять. Разом підліткам доводиться протистояти секретній урядовій лабораторії та жахливим істотам з паралельного похмурого виміру.

"Дивні дива": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes відзначають бездоганну ностальгійну атмосферу 80-х і детально прописані характери персонажів. Однак у пізніших сезонах критики дорікають шоуранерам за хронометраж епізодів.

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