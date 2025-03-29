До мурашок по тілу: 3 серіали про реальні злочини, які можна подивитися на Netflix

Реальні злочини викликають у глядачів змішані почуття. Історії про вбивства, зникнення людей та судові процеси водночас лякають, але й захоплюють та не дають відвести погляд від екрана.

На платформі Netflix зібрався чималий перелік стрічок, що засновані на реальних подіях. Кіно 24 зібрав серіали про злочини, які справді відбувалися роками раніше. Вони доводять, що реальність може налякати більше за вигадки.

До слова Захоплює та інтригує з перших хвилин: гостросюжетний український серіал на вихідні

"Монстри"

Це серіал-антологія, у якому кожен сезон розповідає про іншого злочинця чи злочинців. Перший присвячений історії серійного вбивці Джеффрі Дамера, який позбавив життя щонайменше 17 людей. Другий сезон розповідає про Лайла та Еріка Менендесів, яких засудили за вбивство власних батьків. Хлопці стверджували, що вчинили це через фізичне та сексуальне насильство.

Обидва сезони спричинили неоднозначну реакцію як від критиків, так і від глядачів та тих, хто причетний до реальних історій. Однак вони мали комерційний успіх.

"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера": дивіться трейлер онлайн

"Гризельда"

Софія Вергара втілила головну роль у серіалі про уродженку Колумбії та скандальну наркобаронесу, яка втекла від чоловіка і з трьома дітьми перебралась на південь США з підробленими документами. У Маямі вона почала нове кримінальне життя, безжально розправляючись з ворогами.

Гризельда Бланко була кримінальним авторитетом у 70-80-х роках. Її називали "кокаїновою хрещеною матір'ю", "чорною вдовою" та підозрювали у вбивстві трьох своїх чоловіків.

"Гризельда": дивіться трейлер онлайн

"ДНК вбивці"

Шведський серіал розповідає про подвійне вбивство, що сталося у 2004 році, та його розслідування. Сюжет зосереджується не на злочинцеві, а на жертвах та процесі. Головні персонажі – поліцейський та генеалог, які перебувають у пошуках відповідей на запитання. Один працює традиційними методами, а інший шукає підказок у книжках.

Серіал заснований на документальній книжці, де описувалося розкриття вбивства, що залишалися нерозкритими 16 років.

"ДНК вбивці": дивіться трейлер онлайн