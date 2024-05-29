3 серіали про медицину, які варто подивитися

Протягом останніх років серіали про лікарів та медицину тримаються на піку популярності. Головні герої не лише рятують життя і щодня ризикують, але й розкривають таємниці, як справжні детективи.

Редакція Кіно 24 пропонує вашій увазі 3 цікаві медичні серіали. Вони точно затягнуть вас з головою у перегляд.

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"Ординатор"

У центрі сюжету опиняється молодий інтерн-ідеаліст на ім'я Девон Правеш, який прийшов на практику до престижного медичного закладу, де він потрапляє хоч і до жорсткого, але дуже талановитого лікаря Конрада Хоукінса, який відомий своїм кепським характером.

Самовпевнений Хоукінс не дотримується встановлених правил, однак, попри те, що його дії часто суперечать тому, чого навчають на медичному факультеті, неординарний підхід і здебільшого спірні рішення вже врятували чимало людських життів. Тому вже першого дня, коли до нього приходить підлеглий у вигляді Девона, він дає йому рекомендацію забути про все, чому його вчили.

"Ординатор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нічна зміна"

Події серіалу відбуваються у лікарні "Меморіал" у Сан Антоніо. Кожного дня до лікарні надходить велика кількість пацієнтів, та вночі робота теж не вщухає. Саме тоді працює нічна зміна, яка щоразу стикається з по-справжньому складною роботою.

Головними героями стали лікарі, які мають військову підготовку. Вони готові на все, щоб врятувати життя людини, яка потрапила в біду, оскільки добре знають, наскільки важлива допомога, надана в перші хвилини, після будь-якого нещастя.

Так, життя під час нічної зміни просто таки вирує, проте вони також не забувають і про особисті почуття та стосунки. Герої закохуються, сваряться, заводять романи, однак це аж ніяк не впливає на висококваліфіковану допомогу людям, які її потребують.

"Нічна зміна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Доктор Емілі Овенс"

Головна героїня – Емілі Овенс, молода лікарка, яка починає роботу в госпіталі. Вона влаштувалася працювати до лікарні Денвера, щоб набратися досвіду у кардіохірурга Джинні Бендера. Однак складається так наче вона повертається в шкільні роки з підлітковою ієрархією, адже несподівано з'являється перша красуня класу, яка готова поборотися за кількість операцій та серце молодого лікаря. Емілі ж доведеться знову поринути в шкільні переживання, проте зараз їй ще й потрібно пам'ятати про високі професійні ставки.

"Доктор Емілі Овенс": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ці серіали дозволять не лише поринути у складнощі життя медпрацівників, а й покажуть залаштунки, за якими іноді приховуються справжні шекспірівські пристрасті. Обирайте з добірки серіал, який найбільше вам до душі і насолоджуйтеся переглядом.