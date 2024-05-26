Серіали про подорожі в часі, які вас зацікавлять

Серіали, в яких описуються мандри у часі, протягом довгого періоду часу тримаються на піку популярності. Оригінальна подача історій та заплутані сюжетні перипетії – те, чим кінотворцям вдається заполонити увагу глядачів, створюючи цікаві стрічки про подорожі в минуле.

Редакція Кіно 24 розповість про 3 серіали, які огорнуть вас таємницями минулого на екранах. Тож візьміть собі щось смачненького та приготуйтеся до цікавого перегляду.

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"Таємниці Сульфур – Спрінгс"

Сім'я Гріффіна Кемпбелла переїжджає до міста, де купила покинутий готель. Родина має у планах відновити цю будівлю. Так, сім'я облаштовується, а Гріффін пішов вчитися в місцеву школу. Саме там хлопчик дізнається про місцеву легенду. Власне, йому розповіли, що багато років тому в готелі зникла дівчинка і тепер там живе її привид. Так, Гріффін із своїми новими друзями вирішує дослідити будівлю та знаходить таємничий портал, який дозволяє подорожувати у часі.

"Таємниці Сульфур – Спрінгс":дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мандрівники"

За сюжетом, розвиток людської цивілізації на межі краху. Так, глобальна катастрофа призвела до масового вимирання людей. Тим, хто залишився живим, вдалося створити унікальну технологію, здатну переносити свідомість окремих особистостей у тіла людей, які жили на початку XXI століття.

А, щоб зайвий раз не впливати на історію, що склалася, так званий "мандрівник" переміщався в тіло людини в момент його історичної смерті. Зокрема, йдеться про те, що вони можуть опанувати тіла тих людей, які через ДТП чи інші обставини були приречені на загибель.

Завдання всіх "прибувших" з майбутнього знайти один одного в нашому світі, об'єднати свої сили і зробити все можливе, аби врятувати людство від катастрофи, що насувається. Однак для тих, хто їх оточує вони будуть грати свої ролі, як на роботі, так і в сім'ї.

"Мандрівники":дивіться онлайн трейлер серіалу

"11.22.63"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Історія розповість про звичайного шкільного вчителя Джейка Еппінга. Він випадково дізнається від свого приятеля, який володіє місцевою забігайлівкою, Ела Темплтона про чарівний портал, який допомагає переміщатися в часі. Цей портал знаходиться саме в підсобці його закладу.

Так, Ел звертається із наполегливим проханням. Він просить Джейка запобігти вбивству президента США Кеннеді. Однак змінити історію та минуле не є легким завданням. Час – річ непередбачувана і вона підкладає головному герою різні випробування, тестуючи його впевненість у благих намірах.

"11.22.63":дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіали із добірки дають унікальну можливість поринути з головою у подорожі в часі, які яскраво зображені на екрані. Тож обирайте будь-яку з цих стрічок та насолоджуйтеся переглядом.