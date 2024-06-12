3 серіали про юристів, які повинен побачити кожен кіноман

Серіали про адвокатів та юристів демонструють захопливий і динамічний світ представників цієї професії. Такі стрічки не перестають захоплювати глядачів вже довгий період часу, адже вони дозволяють поринути у драматичні повороти на екрані та юридичні справи, над якими працюють головні герої.

Приготуйтеся зануритися у світ юристів та адвокатів з найкращими серіалами, які переповнені інтригами, емоціями та захопливими сюжетами. Кіно 24 пропонує 3 серіали на вибір для гарного вечора за переглядом цікавої стрічки.

Дивіться також Культові комедійні серіали, які неможливо забути

"Форс-мажори"

З усіх серіалів про юристів цей, мабуть, найбільш популярний.

В ньому глядачі зустрічають Майка Росса, яскравого і талановитого юнака, який мріє стати юристом. Незважаючи на відрахування з університету через невдалу аферу, у житті Майка стається несподіваний поворот, коли він потрапляє на співбесіду в провідну юридичну фірму Нью-Йорка, яку очолює легендарний адвокат Харві Спектер. Одразу розпізнавши потенціал Майка, Харві запрошує його приєднатися до своєї команди і разом розпочати нову захопливу главу в його житті...

"Форс-мажори": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гарна дружина"

Головна героїня Алісія Флоррік колись ухвалила сміливе рішення проміняти кар'єру адвоката на роль відданої дружини та матері. Поки її чоловік злетів до вершини кар'єри прокурора, вона ж присвятила себе дому та дітям. Але, коли їхню сім'ю сколихнув скандал і Пітер опинився за ґратами, Алісії довелося починати все спочатку. Продавши будинок і влаштувавшись на роботу молодшим співробітником в юридичну фірму, жінка рішуче береться за роботу. Тепер, через тринадцять років, вона знову готова зайти до зали суду, довести свою цінність і боротися за своє місце юриста.

"Гарна дружина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Компаньйони"

Глядачам варто приготуватися до зустрічі з динамічним дуетом Пітера Беша та Джареда Франкліна у серіалі про суддів та адвокатів. Ці двоє амбітних друзів починають з дрібних справ, але коли вони виграють судовий процес проти великої фірми, їхнє життя різко змінюється. Несподівано директор компанії вирішує найняти молодих спеціалістів. Напарників чекають заплутані та гучні справи, але Джаред і Пітер не змінюють своїх методів роботи, через які постійно потрапляють у неприємності.

"Компаньйони": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кожен з цих серіалів заслуговує, щоб виділити час на їхній перегляд. Приємного кіносеансу!