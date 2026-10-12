3 відверті серіали, які розкривають моторошні таємниці популярних блогерів та інфлюєнсерів

Мільйони підписників, розкішні курорти, бездоганні образи та нескінченний потік рекламних контрактів створюють ілюзію ідеального життя. Втім, за лаштунками успішного блогу зірки екранів часто приховують брудні інтриги, жорстоку конкуренцію та серйозні психологічні розлади.

24 Канал зібрав найвідвертіші серіали, які безжально зривають маски з інтернет-кумирів і показують справжню ціну віртуальної слави. Ці історії шокують глядачів своєю реалістичністю та змушують інакше поглянути на щоденну стрічку новин.

"Знаменитість" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,4

Скромна дівчина Со А Рі раптово потрапляє до закритого світу елітних інфлюєнсерів і швидко здобуває шалену популярність. Згодом героїня починає розкривати брудні секрети своїх нових колег, стикаючись з шантажем, наркотиками та навіть убивствами. Вона вирішує провести прямий ефір, щоб розповісти підписникам усю моторошну правду про ціну лайків. Зрештою віртуальна війна переростає в реальну загрозу для життя дівчини.

"Знаменитість": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають динаміку розповіді та гостру соціальну сатиру на сучасну індустрію краси. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо стереотипне зображення другорядних персонажів та надмірну мелодраматичність у другій половині сезону.

"Хлоя" (2022)

Рейтинг IMDb: 6,7

Самотня Беккі Грін одержимо стежить за ідеальним життям популярної блогерки Хлої через екран смартфона. Коли кумирка раптово скоює самогубство, головна героїня створює фальшиву особистість і проникає в найближче оточення померлої зірки. Під час власного розслідування Беккі з'ясовує, що за розкішними фотографіями власниця акаунту ховала зради, маніпуляції та тотальну самотність. Невдовзі Грін повністю втрачає межу між власною реальністю та вигаданим амплуа.

"Хлоя": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірно напружену атмосферу серіалу. Втім, кіноексперти критикують стрічку за дещо повільний темп розвитку подій та відсутність динаміки в перших епізодах.

"Клікбейт" (2021)

Рейтинг IMDb: 7,2

Одного ранку в мережі з'являється трансляція, де скривавлений сім'янин Нік тримає картонну табличку зі страшним зізнанням у насильстві. Анонімний викрадач запускає смертельний таймер: щойно відео переглянуть п'ять мільйонів разів, полонений загине. Поки лічильник невпинно наближає трагічний фінал, сестра та дружина кидаються розплутувати клубок інтернет-загадок. Жінки крок за кроком занурюються у віртуальну активність родича і знаходять там десятки фейкових акаунтів, таємні листування та брудні секрети.

"Клікбейт": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають інноваційний підхід до висвітлення кіберзлочинності. Однак кіноексперти критикують стрічку за надмірну заплутаність сюжетних ліній та дещо нелогічний фінал.

До речі, ми маємо для вас цікаву добірку трилерів, де герої дізнаються жахливу правду про своє минуле.