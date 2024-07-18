Переміщують у минулі часи: 3 серіали, які схожі на "Дім дракона"

Серіал "Дім дракона" від HBO – це приквел до "Гри престолів" – проєкту, який став культовим. Прем'єра першого сезону відбулася у 2022 році та майже одразу стало відомо, що шанувальникам варто очікувати на продовження.

Другий сезон серіалу "Дім драконів" вийшов зовсім нещодавно – у червні цього року. Прихильники вже можуть подивитися нові серії на Megogo. А які схожі серіали варто переглянути, розповість Кіно 24.

Не пропустіть Не лише "Всі жінки – відьми": у яких культових серіалах зіграла Шеннен Догерті

"Володар перснів: Персні влади"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

У серіалі показуються події, які трапилися за декілька тисячоліть до того, що відбувається у фільмах "Хоббіт" та "Володар перснів". Надворі Друга епоха, коли зло ще не встигло повністю заволодіти світом. Глядачі спостерігають, як зароджується та знищується королівство Нуменор. Крім того, розповідається про союз між людьми та ельфами, які мають зустрітися у бою з військом Темного Лорда Саурона.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рим"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 22

У центрі сюжету – історія великого міста, яке називається Рим. Спершу воно було республікою, а потім стало імперією. У ті часи відбувалося багато воєн та революцій. Глядачі дізнаються, як жили різні класи людей: бідні та багаті. В одних серіях розповідь йде від аристократів, а в інших – від звичайних плебеїв.

"Рим": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спартак: Кров та пісок"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 13

Римський гладіатор Спартак пішов від жінки, тому тепер він розважає глядачів своїми боями. Чоловік змушений боротися зі жорстоким світом, аби змінити владу. Однак шлях головного героя не такий простий, оскільки є багато ворогів та зла. Попри це, Спартак прагне досягнути поставленої мети.

"Спартак: Крові та пісок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо вам сподобався серіал "Дім дракона", то зберігайте добірку від нашої редакції. Приємного перегляду!