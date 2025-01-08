Квести на виживання та інтрига: 3 серіали, які сподобаються фанатам "Гри в кальмара"

Найпопулярнішим серіалом на платформі Netflix на сьогодні є 2 сезон "Гри в кальмара". Цей серіал здобув шалений успіх по всьому світу, ставши справжнім культурним феноменом. Проте варто зазначити, що цей сезон складається всього з 6 епізодів, що стало певною несподіванкою для фанатів, адже багато хто очікував більшого продовження.

У зв'язку з тим, що багато шанувальників зараз перебувають в очікуванні 3 сезону, ми вирішили підібрати для вас кілька схожих серіалів, які також подарують вам порцію адреналіну, напруги та інтриг. Ці стрічки подарують вам потрібні емоції, поки ви чекаєте на нові епізоди "Гри в кальмара".

Рекомендуємо 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, від яких шаленіють українські глядачі

Серіали, схожі на "Гру в кальмара"

"Аліса в Прикордонні"

За сюжетом серіалу, недолугий геймер разом із двома своїми друзями потрапляють у паралельний світ, де правила реальності не діють, а все підпорядковано небезпечним і жорстоким іграм. Виявляється, що в цьому світі кожен крок може стати фатальним, а їхнє виживання залежить від здатності пройти через низку складних і смертельно небезпечних випробувань.

"Аліса в Прикордонні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гра брехунів"

Жила собі на світі чесна і наївна студентка, на ім'я Канзакі Нао, звичайна дівчина, що не підозрювала про те, що її життя незабаром кардинально зміниться. Одного дня, повернувшись додому, вона знаходить на порозі незвичайну коробку, в якій лежить цілих 100 мільйонів єн. Поруч із коробкою є ще й запрошення – на участь у таємничій і смертельно небезпечній грі під назвою "Ігри брехунів".

Не маючи ані найменшого уявлення про те, що вона потрапила в пастку, Канзакі, абсолютно нічого не підозрюючи, відкриває коробку і тим самим автоматично погоджується на участь у цій смертельній грі.

"Гра брехунів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кайдзі"

За сюжетом, після закінчення середньої школи в 1996 році в Японії, Кайдзі Іто вирушає до Токіо, сподіваючись знайти стабільну роботу і почати нове життя. Однак його мрії швидко розбиваються об реалії: через свій екстравагантний характер і невміння адаптуватися до вимог сучасного світу, а також через першу рецесію Японії після Другої світової війни, він не може знайти постійну роботу.

"Кайдзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Відчайдушний і безцільний, Кайдзі занурюється у безладне життя, яке наповнене дешевими пустощами, азартними іграми, алкоголем та сигаретами.