Що подивитися фанатам серіалу "На схід від Едему": 3 захопливі драми для ідеального вечора

Екранізація культового роману "На схід від Едему" нині буквально розриває мережу та збирає мільйони переглядів. Глядачі активно обговорюють масштабні родинні конфлікти та зради, які лягли в основу сюжету.

Якщо ви вже подивилися цей гучний хіт і шукаєте нові проєкти, де найближчі родичі перетворюються на затятих ворогів, наша добірка стане ідеальним вибором. 24 Канал зібрав найцікавіші багатосерійні драми, схожі на стрічку "На схід від Едему", які розкривають найтемніші таємниці родин і тримають у напрузі до останнього епізоду.

"Спадкоємці"

Рейтинг IMDb: 8,8

Історія розгортається навколо впливової родини Роїв, яка контролює гігантський міжнародний медіаконгломерат Waystar RoyCo. Коли владний патріарх Логан Рой оголошує про можливий відхід від справ, між його дітьми спалахує безжальна війна за спадщину та контроль над компанією. Кожен зі спадкоємців маніпулює, зраджує рідних і готовий піти на найбрудніші підступи, аби лише довести власну перевагу й дістатися крісла керівника.

"Спадкоємці": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучий сценарій Джессі Армстронга та феноменальну акторську гру всього колективу. Водночас кіноексперти критикують серіал за цілковиту відсутність позитивних персонажів та надмірний цинізм у зображенні життя найбагатших людей світу.

"Єллоустоун"

Рейтинг IMDb: 8,6

Джон Даттон володіє найбільшим ранчо у Сполучених Штатах і щодня бореться за права на свою землю із забудовниками, представниками індіанської резервації та керівництвом національного парку. Разом зі своїми синами та донькою він захищає сімейну спадщину будь-якими методами, іноді навіть переступаючи закон. Водночас спадкоємці постійно конфліктують між собою, адже кожен намагається довести батькові власну цінність.

"Єллоустоун": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять атмосферну режисуру Тейлора Шерідана та переконливий образ суворого землевласника у виконанні Кевіна Костнера. Втім, кіноексперти критикують стрічку за повільний розвиток подій у перших сезонах та надмірну мелодраматичність окремих сюжетних ліній.

"Патінко"

Рейтинг IMDb: 8,4

У центрі сюжету – шлях чотирьох поколінь корейської родини, яка емігрує до Японії заради кращої долі. Юна Сунджа закохується у впливового чоловіка, вагітніє та згодом погоджується на шлюб з іншим юнаком, аби врятувати власну репутацію. Її нащадки намагаються побудувати успішне життя у ворожому суспільстві, де вони щодня долають дискримінацію.

"Патінко": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну візуальну красу стрічки. Проте кіноексперти звертають увагу на часті стрибки між різними часовими епохами, які можуть заплутати глядачів.

До речі, Netflix оголосив спіноф "Бріджертонів", який розповість історію Вайолет Бріджертон.