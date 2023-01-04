Поки чекаємо на другий сезон "Венздей": загадкові серіали, які можна переглянути ввечері

Продовження найтрендовішого серіалу кінця 2022 року "Венздей" обіцяють вже наприкінці 2023 року. Тож, поки ще є час, пропонуємо вам цікаві серіали зі схожою магічною атмосферою.

Редакція Кіно 24 підготувала 6 загадкових серіалів, схожих на "Венздей". Якщо ви полюбляєте містику, детективи та фентезі, то ця підбірка обов’язково приверне вашу увагу, повідомляє 24 Канал.

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Серіали, схожі на "Венздей": добірка

"Моторошні пригоди Сабріни"

Рік виходу: 2018

Кількість сезонів: 4

У свій день народження Сабріна Спенсер повністю змінює своє життя: розписується у Книзі Звіра та їде в спеціальну школу для чаклунок. Там її чекає цькування від одноліток, важкі випробовування та страхітливі пригоди.

"Моторошні пригоди Сабріни": дивіться трейлер

"Доля: Сага Вінкс"

Рік виходу: 2021

Кількість сезонів: 2

Фентезійний серіал, заснований на всіма улюбленому мультсеріалі "Клуб Вінкс", але з обмеженням у віці 18+. Над чарівною школою "Алфея" нависає моторошна загроза: озлоблені монстри (Обпалені), які багато років вважались знищеними, починають нападати на мешканців чарівного світу.

"Доля: Сага Вінкс": дивіться трейлер

"Спадок"

Рік виходу: 2018

Кількість сезонів: 4

Ще одна історія про містичну школу та її учнів з надприродними здібностями. Спіноф "Щоденників вампіра" та "Первородних". У центрі подій – трибрид, єдина дочка древнього вампіра Клауса Майклсона та гібрида Хейлі Маршалл-Кеннер. Тут вона навчається керувати своїми здібностями, вперше закохується і рятує Містік Фоллс та й увесь світ від зловісних монстрів.

"Спадок": дивіться трейлер

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"Салем"

Рік виходу: 2014

Кількість сезонів: 3

Події серіалу переносять глядачів в далеке Середньовіччя. Салем стало справжнім містом жахів під час всім відомого "полювання на відьом". Підступні відьми перетворюються в молодих та гарних дівчат та жорстоко вбивають чоловіків. Тим часом страх керує звичайними мешканцями та змушує їх бачити небезпеку там, де її немає.

Головні герої Мері та Джон закохані одне в одного, але чоловік повинен поїхати на війну, де невдовзі зникне. Жінка тим часом дізнається, що вагітна та заради малюка вирішує вийти заміж за некоханого. На жаль, дитина загине, але мати стане наймогутнішою відьмою...

"Салем": дивіться трейлер

"Пісочний чоловік"

Рік виходу: 2022

Кількість сезонів: 1

Головний герой – повелитель снів, закритий у володіннях хитрого та підступного окультиста. Провівши цілих сімдесят років у неволі, Морфей все-таки повертається, але у зовсім інший для нього, змінений до невпізнаваності світ, та й сам персонаж став зовсім інший.

"Пісочний чоловік": дивіться трейлер

"Академія Амбрелла"

Рік виходу: 2019

Кількість сезонів: 2

Сім'я мільярдерів всиновлює 7 дітей з надприродними здібностями та створює для них Академію "Амбрелла". Однак, з часом вона перестає функціонувати, а учні розбігаються по всьому світу. Зустрінуться брати та сестри через багато років, на похороні батька, де дізнаються про наближення апокаліпсиса та об'єднаються задля порятунку людства.

"Академія Амбрелла": дивіться трейлер

Авторка: Євгенія Яцишин