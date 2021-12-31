Грудень підійшов до кінця і вже скоро 2022 рік, а з ним і питання, що ж нового подивитися у січні. Редакція Кіно 24 підготувала для вас перелік прем'єр, які вийдуть на екрани у першому місяці нового року.

Новий 2022 рік приготував для нас чимало сюрпризів. Фанатам серіалів вже з січня буде на що звернути увагу. Нових шоу справді чимало, однак ми вибрали найцікавіші, які не варто оминати увагою у будь-якому випадку.

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Прибиральниця

(The Cleaning Lady)

Стримінг: Fox

Прем'єра: 3 січня

Про що серіал

У центрі сюжету – лікарка із Камбоджі, яка приїжджає до США у пошуках термінової медичної допомоги для свого сина. Коли єдиний відповідний донор відмовляється, а термін візи спливає, жінка застряє у Лас-Вегасі. Мимоволі стаючи свідком вбивства, головна героїня починає працювати на мафію. Тепер вона веде подвійне життя та використовує свої медичні навички, щоб знищувати докази злочинів мафії.

Трейлер "Прибиральниця": дивіться відео онлайн

Добра Сем

(Good Sam)

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Стримінг: CBS

Прем'єра: 5 січня

Про що серіал

Історія про доктора Саманту Гріффіт (Софія Буш). Вона стає новим головним хірургом у лікарні Лейкшор Сентінел після того, як її батько (Джейсон Айзекс), легендарний лідер, який обіймав цю посаду раніше, впав у кому. Проте ситуація ускладнюється – одужавши, її батько хоче повернути собі свої повноваження у повному обсязі.

Трейлер "Добра Сем": дивіться відео онлайн



Миротворець

(Peacemaker)

Стримінг: HBO Max

Прем'єра: 13 січня

Про що серіал

Історія походження супергероя Крістофера Сміта, відомого як Миротворець. Заслуживши свій титул, він вірить, що миру і свободи можна досягти будь-якими способами, навіть якщо для цього доведеться вбити безліч поганих хлопців.

Трейлер "Миротворець": дивіться відео онлайн



Цей будинок

(The House)

Стримінг: Netflix

Прем'єра: 14 січня

Про що серіал

Атмосферний мультфільм для дорослих від Netflix сам стрімінг вже охрестив ексцентричним мороком. Події розгортваються в загадковому й похмурому будинку у різні епохи. Історії розповідають про мешканців будинку, які виявляються пов'язані один з одним. В озвучці анімації брали участь такі культові актори, як Хелена Бонем-Картер, Міа Ґот, Вілл Шарп.

Трейлер "Цей будинок": дивіться відео онлайн



Як я зустріла вашого тата

(How I Met Your Father)

Стримінг: Hulu

Прем'єра: 18 січня

Про що серіал

Головна героїня (Гіларі Дафф) розповідає своїм дітям історію знайомства з їхнім батьком, постійно відволікаючись на байки про життя з друзями-міленіалами у Нью-Йорку 2022 року. Щось схоже, здається, ми вже колись бачили.

Трейлер "Як я зустріла вашого батька": дивіться відео онлайн



Позолочене століття

(The Gilded Age)

Стримінг: HBO

Прем'єра: 24 січня

Про що серіал

Головна героїня Меріан переїжджає із сільської Пенсільванії до богемного Нью-Йорка після смерті свого батька. Дівчина живе зі своїми багатими тітоньками (Сінтія Ніксон і Крістін Баранскі) і намагається звикнути до життя у великому та галасливому Нью-Йорку. Тітоньки Меріан аристократки і ніяк не можуть прийняти той факт, що їм на зміну приходять промисловці – і настає нове століття.

Роль Меріан виконує донька Меріл Стріп, 30-річна актриса та модель Луїза Джейкобсон.

Трейлер "Позолочене століття": дивіться відео онлайн