Не лише продовження "Берліна": 5 найочікуваніших серіалів травня
- У травні відбудуться прем'єри продовжень серіалів "Берлін", "Каштановий чоловічок" та "Рік і Морті".
- Серед нових серіалів – "Бороуз" від творців "Дивних див" і "Нуар Людина-павук" з Ніколасом Кейджем.
У травні нас очікує чимало цікавих прем'єр, зокрема вийдуть продовження популярних серіалів "Берлін", "Каштановий чоловічок" та "Рік і Морті". Точно буде що дивитися вечорами після роботи або на вихідних.
24 Канал склав добірку найочікуваніших серіалів травня. Зберігайте дати прем'єр, щоб не пропустити.
Теж цікаво Гучні прем'єри травня у кіно: які фільми виходять у прокат
Які серіали вийдуть у травні?
"Каштановий чоловічок: Гра в схованки"
- Прем'єра: 7 травня
Марк Гесс і Найя Тулін знову беруться до справи, коли зниклу безвісти жінку знаходять мертвою, хоч між ними складні стосунки. Детективи повинні спіймати злочинця, який грає зі своїми жертвами гру в схованки.
"Каштановий чоловічок: Гра в схованки": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Берлін і Пані з горностаєм"
- Прем'єра: 15 травня
Довгоочікуване продовження приквелу іспанського серіалу "Паперовий будинок". Берлін та його банда повертаються, щоб здійснити нове масштабне пограбування у Севільї. Їм доручають завдання викрасти картину Леонардо да Вінчі – "Пані з горностаєм", проте справжня ціль команди – герцог Малаги та його дружина.
"Берлін і Пані з горностаєм": дивіться онлайн тизер серіалу
"Бороуз"
- Прем'єра: 21 травня
Новий серіал від творців "Дивних див" – Метта і Росса Дафферів. Події розгортається в здавалося б ідеальному будинку для пенсіонерів, проте його спокою загрожують потойбічні сили.
"Бороуз": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Рік і Морті"
- Прем'єра: 24 травня
Популярний анімаційний серіал повертається з 9 сезоном. Це культова історія про пригоди божевільного вченого Ріка Санчеза та його сором'язливого онука Морті.
"Рік і Морті": дивіться онлайн трейлер 9 сезону
"Нуар Людина-павук"
- Прем'єра: 27 травня
Перший серіал у кіновсесвіті Людини-павука від Sony з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Актор зіграв досвідченого, але невдачливого приватного детектива Бена Райлі з Нью-Йорка 1930-х років, єдиного супергероя міста. Він змушений зіштовхнутися з власним минулим після особистої трагедії.
"Нуар Людина-павук": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які фільми вийдуть у травні?
"Втомлені" (7 травня) – це українська драма про ветеранів Любу та Андрія, які намагаються справитися з травмами війни, підтримуючи одне одного.
"Вівці-детективи" (7 травня) – щовечора пастух Джордж читає своїм вівцям детективні романи. Одного разу на фермі стається загадковий інцидент, який руйнує спокійне життя тварин. Тепер вони змушені стати детективами, щоб розслідувати підозрілу справу.
"Мандалорець і Ґроґу" (21 травня) – продовження серіалу "Мандалорець", який є частиною всесвіту "Зоряних війн". Дін Джарін та його учень Ґроґу вирушають у найризикованішу місію, де зустрінуть нових союзників та ворогів і стикнуться з випробуваннями, що змінять їхні долі.