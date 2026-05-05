Не лише продовження "Берліна": 5 найочікуваніших серіалів травня

У травні нас очікує чимало цікавих прем'єр, зокрема вийдуть продовження популярних серіалів "Берлін", "Каштановий чоловічок" та "Рік і Морті". Точно буде що дивитися вечорами після роботи або на вихідних.

Які серіали вийдуть у травні?

"Каштановий чоловічок: Гра в схованки"

Прем'єра: 7 травня

Марк Гесс і Найя Тулін знову беруться до справи, коли зниклу безвісти жінку знаходять мертвою, хоч між ними складні стосунки. Детективи повинні спіймати злочинця, який грає зі своїми жертвами гру в схованки.

"Берлін і Пані з горностаєм"

Прем'єра: 15 травня

Довгоочікуване продовження приквелу іспанського серіалу "Паперовий будинок". Берлін та його банда повертаються, щоб здійснити нове масштабне пограбування у Севільї. Їм доручають завдання викрасти картину Леонардо да Вінчі – "Пані з горностаєм", проте справжня ціль команди – герцог Малаги та його дружина.

"Бороуз"

Прем'єра: 21 травня

Новий серіал від творців "Дивних див" – Метта і Росса Дафферів. Події розгортається в здавалося б ідеальному будинку для пенсіонерів, проте його спокою загрожують потойбічні сили.

"Рік і Морті"

Прем'єра: 24 травня

Популярний анімаційний серіал повертається з 9 сезоном. Це культова історія про пригоди божевільного вченого Ріка Санчеза та його сором'язливого онука Морті.

"Нуар Людина-павук"

Прем'єра: 27 травня

Перший серіал у кіновсесвіті Людини-павука від Sony з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Актор зіграв досвідченого, але невдачливого приватного детектива Бена Райлі з Нью-Йорка 1930-х років, єдиного супергероя міста. Він змушений зіштовхнутися з власним минулим після особистої трагедії.

