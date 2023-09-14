Говорили-балакали: державний телеканал отримав 32 мільйони гривень на виробництво двох серіалів

У електронній системі закупівель "Прозоро" виявили два тендери на створення серіалів сімейного та психологічного характеру. Їх оголосило ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ), яке має на меті витратити на них 32 мільйони гривень з державного бюджету.

Ці тендери завершилися 12 вересня 2023 року, і обидва привернули увагу громадськості та фахівців. МПІУ є власником державних телеканалів FREEDOM та ДОМ.

До речі Від інтриг до адреналіну: 5 крутих серіалів про ставки на спорт та азартні ігри

Два тендери, два серіали

Перший тендер передбачав виділення понад 17 мільйонів гривень на виробництво серіалу "Сімейний консультант". Переможцем цього тендеру стала компанія ТОВ "Енерджі фільм продакшен", власницею якої є громадянка Наталя Богомолова. Ця компанія, за даними порталу Clarity, за липень – серпень 2023 року виграла тендери на загальну суму приблизно 58 мільйонів гривень.

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Другий тендер стосувався виділення понад 15 мільйонів гривень на виробництво серіалу "Курс щасливого життя". Власником компанії-переможця, ТОВ "Френдс про", є громадянин Олексій Гончаренко. За даними Clarity, ця компанія протягом двох років виграла тендери на загальну суму близько 20 мільйонів гривень.

У описі тендерів було зазначено, що кошти будуть витрачені на "написання/адаптацію сценаріїв та передбачають частковий технологічний цикл виробництва".

Громадський резонанс та звернення до Державної аудиторської служби

Під обома тендерами з'явилися коментарі громадян, які вважають ці витрати злочинним витрачанням бюджетних коштів. Зокрема, Ольга Черкашина відзначила, що це "недоречне використання державних коштів під час військового конфлікту" під тендером на серіал "Курс щасливого життя". Інші громадяни, такі як Аліна Палічук та Катерина Бритавська, висловили подібні зауваження стосовно серіалу "Сімейний консультант". На ці зауваження очікує відповіді Державна аудиторська служба, але на цей час відповіді не надходили.

Звернення від громадян / "Прозоро"

Попередні обговорення тендерів

У липні 2023 року активно обговорювали скандал з серіалом "Інгулець" продюсера Юрія Горбунова. На зйомки 24-серійного проєкту мали витратити 33 мільйони державних коштів. Втім, після розголосу в мережі та тиску громадськості, шоумен відмовився від державного фінансування.