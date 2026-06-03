3 шикарні серіали, які ви могли пропустити

Літо – період, коли потрібно більше відпочивати. Наприклад, можна дивитися серіали та фільми, на які раніше бракувало часу.

24 Канал склав добірку серіалів, які ви могли пропустити.

До речі Серіал про королівську родину, який дивитиметесь все літо

Серіали, які ви могли пропустити

"Гевелій"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 7.7/10

13 січня 1993 року пасажири та екіпаж порома "Гевелій" відпливли з порту Свиноуйсьце у Польщі у напрямку Істада у Швеції. Незабаром подорож перетворюється на відчайдушну боротьбу за виживання.

"Гевелій": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дев'ять ідеальних незнайомців"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 6.9/10

До елітного пансіонату в глухому куточку Австралії приїжджають сім'я Марконі, письменниця Френсіс, подружжя Бена і Джессіки, адвокат Ларс, домогосподарка Кармел і пенсіонер Тоні.

Власницю закладу грає неперевершена Ніколь Кідман, яка обіцяє зцілити душі та тіла гостей. Кожен із них хоче стерти із пам'яті похмуре минуле, проте вдасться це не всім.

"Дев'ять ідеальних незнайомців": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Анатомія скандалу"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Софі – дружина впливового політика Джеймса Вайтгауса. Розкішне життя жінки руйнується, коли скандальні таємниці стають відомими, а її чоловіка звинувачують у жахливому злочині.

"Анатомія скандалу": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви полюбляєте турецькі серіали, то зберігайте ось цю добірку.