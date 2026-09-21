Якщо не знаєте, що подивитися ввечері: 3 серіали, які справді затягують

Є серіали, які можна ввімкнути фоном, поки вечеряєш. А є такі, після яких вечеря давно закінчилася, за вікном третя ночі, а ви все ще переконуєте себе, що наступна серія точно остання.

24 Канал зібрав три серіали для вечора, якщо хочеться детективів, таємниць і сюжетів, які не відпускають.

"Несамовита" – 2026

Жанр: кримінал, драма, психологічний трилер

IMDb: 7,9

Агентка ФБР Еліс Блек полює на загадкову серійну вбивцю. Здавалося б, класика: поліція шукає злочинницю, злочинниця робить усе, щоб її не знайшли. Але поступово серіал починає ставити незручніше питання – а хто тут узагалі має право вирішувати, що таке справедливість?

Що кажуть критики: дуже багато хорошого. На Rotten Tomatoes серіал має 99% схвалення критиків. Оглядачі хвалять сильну гру Россум і Лоли Петтікрю та те, що знайому історію про полювання на вбивцю перетворили на психологічну гру з моральними сірими зонами.

"Несамовита": дивитись трейлер

"Темрява" – 2017 – 2020

Жанр: детектив, фантастика, трилер, драма

IMDb: 8,7

У маленькому німецькому містечку зникають діти. Розслідування поступово витягує назовні секрети чотирьох родин, дивні події минулого і одну маленьку проблему – час тут поводиться приблизно так само зрозуміло, як дроти за телевізором.

Що кажуть критики: у Rotten Tomatoes серіал має 95%, а другий сезон узагалі отримав 100%. Критики особливо відзначали похмуру атмосферу, складну головоломку і те, як серіал змішує сімейну драму з науковою фантастикою.

"Темрява": дивитись трейлер

"Стерлінг Пойнт" – 2026

Жанр: драма, детектив, романтика

IMDb: 7,4

17-річна Енні живе у Нью-Йорку з братом-близнюком і батьком, аж поки дізнається, що від майже незнайомого дідуся їй дістався острів у Канаді. Нормальні люди після такої новини перевіряють документи. Герої серіалів їдуть на острів і знаходять там сімейні таємниці, нових людей, романтику і достатньо драми, щоб спадщина швидко перестала здаватися безплатним подарунком.

Що кажуть критики: перший сезон має 91% на Rotten Tomatoes. Оглядачам сподобалися живі персонажі, атмосфера літньої пригоди та те, що молодіжна драма не зводиться лише до любовних трикутників.

"Стерлінг Пойнт": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку серіалів з цікавим сюжетом на вечір.



