4 шикарні серіали від HBO, від яких не зможете відірватись

Нарешті прийшли вихідні, а це означає, що можна провести час за переглядом серіалів. Ідеальний варіант, якщо за вікном погана погода і не хочеться виходити з дому.

24 Канал склав список крутих серіалів від HBO. Деякі з них можна розтягнути надовго, а інші – подивитися за кілька днів.

Які серіали від HBO подивитися?

"Ейфорія"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 26

: 26 Рейтинг IMDb: 8.2/10

17-річна Ру має наркотичну залежність. Вона щойно пройшла реабілітацію, проте не налаштована відмовлятися від шкідливої звички. Якось головна героїня знайомиться і зближується з трансгендерною дівчиною Джулс.

У серіалі також висвітлені історії та проблеми інших людей, які оточують Ру: спортсмена Нейта, зірки футболу Кріс, Кессі, яку переслідує її минуле, Кет, що комплексує через свою зовнішність.

"Останні з нас"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 8.5/10

20 років тому грибкова пандемія заразила та вбила безліч людей. Контрабандист Джоел втратив близьку людину і тепер живе в карантинній зоні Бостона. Якось чоловіку доручають супроводжувати дівчинку на ім'я Еллі до групи, відомої як Світлячки. Виявляється, що завдяки крові підлітки можна створити вакцину.

Джоел та Еллі відправляються у небезпечну подорож Сполученими Штатами Америки. Між ними виникає глибокий зв'язок й довіра, оскільки, щоб вижити, потрібно діяти разом.

"Лицар сімох королівств"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 8.7/10

Це приквел до культового серіалу "Гра престолів". Події відбуваються у Семи королівствах задовго до боротьби за трон. Мандрівний лицар Данк і юний зброєносець Егг подорожують Вестеросом і стикаються з низкою небезпек.

"Клан Сопрано"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій : 86

: 86 Рейтинг IMDb: 9.2/10

Бос мафії Тоні Сопрано живе на дві родини: перша – це дружина, діти й мама, а друга – італійські бандити, які перебувають під його керівництвом.

Життя головного героя непросте, тож у нього починаються проблеми зі здоров'ям. Тоні звертається за допомогою до психіатра, однак приховує це від колег, щоб не наразити себе на небезпеку.

Який новий мінісеріал жахів на Netflix?

Нещодавно на Netflix вийшов новий мінісеріал жахів "Скоро трапиться щось страшне". Це історія про пару, яка готується до весілля. За кілька днів до свята Рейчел приїжджає до родинного будинку свого нареченого, Нікі. Водночас дівчину починає переслідувати відчуття, що наближається катастрофа.