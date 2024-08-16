10 найочікуваніших серіалів від HBO, які вийдуть у 2024 – 2025 роках

Американський телеканал HBO зібрав серіали, які вийдуть на екранах упродовж 2024 – 2025 років. Це продовження культових шоу та дебютні проєкти.

Стримінговий сервіс анонсував новинки у спеціальному тизері, де показав кадри з найочікуваніших серіалів. На телеканалі вийдуть не лише нові шоу та свіжі сезони улюблених стрічок, але й приквели чи сиквели успішних фільмів та серіалів.

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Найочікуваніші серіали HBO

"Останні з нас" – 2 сезон. Продовження постапокаліптичної драми, що створена за мотивами відеогри The Last of Us. Педро Паскаль повернеться у ролі Джоела, а Белла Ремсі в ролі Еллі. З'являться і нові персонажі.

– 2 сезон. Продовження постапокаліптичної драми, що створена за мотивами відеогри The Last of Us. Педро Паскаль повернеться у ролі Джоела, а Белла Ремсі в ролі Еллі. З'являться і нові персонажі. "І просто так..." – 3 сезон. Спін-офф серіалу "Секс і місто" продовжили на наступний сезон. Попри епізодичну роль Кім Кетролл у фіналі другого сезону, найбільш імовірно, що ми не побачимо акторку вже у 3 сезоні.

– 3 сезон. Спін-офф серіалу "Секс і місто" продовжили на наступний сезон. Попри епізодичну роль Кім Кетролл у фіналі другого сезону, найбільш імовірно, що ми не побачимо акторку вже у 3 сезоні. "Білий лотос" – 3 сезон. Сатиричний серіал про багатіїв, у третьому сезоні якого ледь не взяв участь сербський актор з російським громадянством Мілош Бикович. Після розголосу та критики українців HBO з ним попрощалась.

– 3 сезон. Сатиричний серіал про багатіїв, у третьому сезоні якого ледь не взяв участь сербський актор з російським громадянством Мілош Бикович. Після розголосу та критики українців HBO з ним попрощалась. "Лицар семи королівств" . Спін-офф "Гри престолів" вийде у 2025 році та розповість про таємниці Вестеросу. Події відбуватимуться за 100 років до подій у "Грі престолів" та через 100 років після "Дому дракона".

. Спін-офф "Гри престолів" вийде у 2025 році та розповість про таємниці Вестеросу. Події відбуватимуться за 100 років до подій у "Грі престолів" та через 100 років після "Дому дракона". "Ласкаво просимо до Деррі" . Це багатосерійний приквел фільмів жахів "Воно", що розповість історію походження Пеннівайза. Серіал складатиметься з 9 серій та вийде у 2025 році.

. Це багатосерійний приквел фільмів жахів "Воно", що розповість історію походження Пеннівайза. Серіал складатиметься з 9 серій та вийде у 2025 році. "Пінгвін". Кримінально-драматичний серіал з Коліном Фаррелом у головній ролі є спін-оффом супергеройського фільму "Бетмен" Метта Рівза. Він заснований на однойменному персонажі коміксів DC. Дія відбуватиметься через тиждень після подій фільму, коли у Ґотемі влада переходить до Пінгвіна.

"Пінгвін": дивіться трейлер онлайн

"Дюна: Пророцтво" . Науково-фантастичний серіал та приквел фільму "Дюна", події якого відбуватимуться за 10 тисяч років до подій головного роману. Стрічка розповість про двох сестер роду Харконненів, які борються з загрозою і засновують секту – Бене Ґессерит.

. Науково-фантастичний серіал та приквел фільму "Дюна", події якого відбуватимуться за 10 тисяч років до подій головного роману. Стрічка розповість про двох сестер роду Харконненів, які борються з загрозою і засновують секту – Бене Ґессерит. "Індустрія" – 3 сезон. Новий сезон драматичного серіалу про групу випускників, які змінюються після нової роботи.

"Індустрія": дивіться трейлер онлайн

"Сексуальне життя студенток" – 3 сезон. Продовження підліткового серіалу, що розповідає про активний спосіб життя школярок у коледжі.

– 3 сезон. Продовження підліткового серіалу, що розповідає про активний спосіб життя школярок у коледжі. "Гарлі Квінн" – 5 сезон. Нові епізоди про божевільну подружку Джокера.

Які серіали очікувати на HBO у 2024 – 2025: дивіться тизер онлайн