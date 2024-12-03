Тримають у напрузі: 3 моторошні серіали від Netflix, які засновані на реальних подіях

Сучасний кінематограф не перестає вражати свого поціновувача. Щороку глядачі мають змогу спостерігати за новими сюжетами, заснованими на реальних подіях.

Такі стрічки викликають змішані емоції через усвідомлення того, що все відбувалося насправді. Кіно 24 підготував добірку серіалів у жанрі true-crime від Netflix, які змусять повірити у неможливе.

Не пропустіть 6 найцікавіших фільмів та серіалів, які варто буде переглянути на Netflix у грудні 2024

"Змій" (2021)

Сюжет розгортається у середині 1970-х років, у Південно-Східній Азії. Чарльз Собрадж – серійний вбивця, який жорстоко забирає життя у туристів, що подорожували стежкою, котра пролягає через Непал, Індію та Пакистан. Жертвами злочинця ставали молоді люди, які вирушали до Азії з метою духовного очищення. Завдяки своєму шарму Чарльзу вдавалося швидко вбивати туристів, а потім забирати собі їхні гроші. Протягом років Собрадж уникав правосуддя, але за все колись доводиться платити.

"Змій": дивіться трейлер онлайн

" Медсестра " (2023)

Пернілла Ларсен переїжджає в нове місто, де влаштовується на роботу медсестрою до відділення невідкладної допомоги. Цей заклад має погану репутацію, оскільки там часто вмирають пацієнти. Однак героїня не звертає на це уваги, тому готова працювати. У відділенні вона знайомиться з колегою Крістіною, з якою швидко будує дружні стосунки. Жінка навчає Перніллу й допомагає їй з усім. Втім, кількість загиблих пацієнтів щодня лише збільшується. Тепер Ларсен починає підозрювати, що до цього причетна її колега.

"Медсестра": дивіться трейлер онлайн

"Дес" (2020)

У 1983 році, у Лондоні проживає соцпрацівник Денніс Нільсен. Його колеги описують як невинного зануду, але вони навіть не підозрюють, чим насправді той займається. Одного дня до квартири головного героя приходить сантехнік, який виявив людські залишки в каналізації. Після цього поліціянти заарештовують Денніса, який потім розповідає, що насправді забрав життя приблизно 15 осіб. Вбивця не соромиться ділитися деталями своїх злочинів, що викликає здивування в інспекторів.

"Дес": дивіться трейлер онлайн

Сюжет цих серіалів важко уявити навіть у найсміливіших фантазіях. Запропоновані стрічки триматимуть у напрузі до останнього моменту та надовго залишаться у вашій пам'яті.